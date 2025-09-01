El servicio de OTA ya está en marcha de nuevo en Azkoitia

AzkoitiaEl servicio de OTA ya está en marcha de nuevo en Azkoitia
Los vehículos aparcados en Plazaberri y bajo el palacio de Floreaga deberán tener la tarjeta, aunque aparcar sea gratuito
S. U.
azkoitia.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04
Ya está restablecido el servicio de OTA en Azkoitia, tras permanecer inoperativo durante el mes de agosto.
Los vehículos aparcados en Plazaberri y en el aparcamiento situado bajo el palacio de Floreaga deberán tener la tarjeta de la OTA. El estacionamiento en ambas zonas es gratuito, sin embargo, es obligatorio poner la tarjeta OTA.
Tiempo limitado
El sistema está en marcha de lunes a viernes, de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. No obstante, los dos aparcamientos tienen distintos límites de tiempo de estacionamiento: en el aparcamiento situado bajo el Palacio de Floreaga se puede tener el vehículo aparcado un máximo de cuatro horas al día. En Plazaberri, en cambio, el límite máximo de estacionamiento es de hora y media al día.
