Ruper Ordorika presentará su nuevo disco en Baztartxo el 27 de diciembre

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento ha anunciado la programación cultural de diciembre y enero en el Teatro Baztartxo de Azkoitia. La primera cita llegará el 20 de diciembre, cuando Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore subirán al escenario para presentar 'Zerua lapurtu dute', un espectáculo inspirado en el cuento y disco creados por la Cooperativa Katxiporreta y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La función, que reivindica el cielo como patrimonio natural y cultural, se representará en dos pases: a las 16.00 y a las 18.30 horas.

El 27 de diciembre, a las 19.00 horas, será el turno del músico oñatiarra Ruper Ordorika, que presentará su nuevo y esperado trabajo discográfico, 'Lurra ikutu barik' (Elkar). El artista llegará acompañado por su banda, 'Mugalariak', integrada por Arkaitz Miner, Lutxo Neira, Hasier Oleaga, Eduardo Lazaga y Nando de la Casa.

Teatro para enero

La programación continuará en enero con propuestas teatrales. El 17 de enero, a las 19.00 horas, el público podrá disfrutar de 'Trajea', de la compañía Txalo Produkzioak. Protagonizada por Joseba Apaolaza y Asier Hormaza, la obra presenta un trepidante duelo interpretativo tras un accidente ocurrido en unos grandes almacenes.

Una semana más tarde, el 24 de enero, también a las 19.00 horas, se representará 'Nor naizen baneki', producción de Artedrama y Axut!. La obra, firmada por Harkaitz Cano y Ximun Fuchs –también director—, narra una excavación arqueológica que explora la historia del teatro desde la época romana, al tiempo que indaga en la identidad de sus personajes.

Ya es posible adquirir las entradas para los eventos programados, a través de entradium.com y azkoitia.eus/agenda.