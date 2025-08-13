Realizada la reunión de coordinación sobre el dispositivo de seguridad para las fiestas

Con la alcaldesa Ana Azkoitia a la cabeza, este miércoles se realizó la reunión de coordinación para revisar y coordinar el dispositivo de seguridad ... en fiestas. Representantes municipales se reunieron con el jefe de la policía local y los responsables de la jefatura de la Ertzaintza para garantizar, en la medida de lo posible, que en los próximos días las fiestas transcurran con total normalidad.

Entre otras cuestiones, abordaron las medidas de prevención y seguridad para trabajar de forma conjunta y coordinada con el objetivo de reducir riesgos e incidentes. «Es absolutamente necesario que todas las partes implicadas y con responsabilidad en la buena marcha de las fiestas conozcamos el plan preventivo, así como los recursos disponibles, y nos mantengamos comunicados y coordinados para prevenir y disminuir los posibles delitos», señaló la alcaldesa Ana Azkoitia.

El deseo de todos es que los Andramaris acontezcan con tranquilidad y es para lo que se va a trabajar, ofreciendo cobertura en los actos de mayor concentración de público o reforzando la protección.

Aparcamiento

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han informado que durante las fiestas de Andramari, concretamente entre este jueves, día 14, y el 20 de agosto (ambos inclusive) se permitirá el aparcamiento en los Frontones Oteiza las 24 horas, exceptuando el día 16. «Ese día no se podrá aparcar porque es necesario guardar un espacio de seguridad por el espectáculo de fuegos artificiales. El resto de días el aparcamiento estará autorizado», han señalado.

En verano, el horario de aparcamiento se limita de 20.00 a 09.00 horas. Sin embargo, en fiestas se ha decidido ampliar el horario en su totalidad. La excepcionalidad durará hasta el día 20.

Arrancan este jueves

Las fiestas de Andramari se celebrarán a partir de este jueves y se alargarán hasta el día 18 de agosto. Para ello, el Ayuntamiento ha presentado un nutrido programa para gusto de todas y todos.

Las actividades del primer día serán las siguientes: a las 12.00 se lanzará el chupinazo que dará inicio a las fiestas, al son de 'Ondo pasau Andramaixek' que interpretará la Banda Municipal de Música. A continuación, la banda, junto al Coro Parroquial y al Coro Iraurgi, se cantará 'Ankoitia' y, seguidamente, los Dulzaineros de Elciego tocarán 'Cándido'. A las 12.30 comenzará el pasacalle de Gigantes y Cabezudos, La Txantrea y Buztintxuri.

Por la tarde, a partir de las 17.00, se instalará un parque acuático en Balda plaza para disfrute de los más pequeños. Y a las 19.00 se podrá disfrutar del espectáculo músical callejero 'Artistas del gremio'.

A las 19.50, la corporación municipal asistirá a la parroquia, acompañada por Txalkor Txisturali Taldea, mientras suena el 'Alkate Soinua'. A las 20.00 se cantará la 'Salve' de Ignacio Busca Sagastizabal y el 'Ave María' del padre Nemesio Otaño, a siete y a cinco voces, respectivamente. Por la noche, a las 23.00, actuará Süne en la Herriko plaza.

Por otro lado, de 23.30 a 02.30 estará junto a la parroquia el Servicio SexuBizi-Gune Morea, un espacio de información, asesoramiento y lugar de protección ante las agresiones de género. Asimismo, ofrecerá servicio de asesoramiento para la prevención y reducción de los riegos que conlleva el consumo de drogas.