'Pon a punto tu bici con MUGI' llegará a Azkoitia el día 18

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña 'Pon a punto tu bici con MUGI', que llegará a un total de 20 municipios y a un centro escolar. Azkoitia será uno de los municipios que acogerá esta iniciativa; será el día 18, jueves, de 16.00 a 20.00 horas, en Herriko plaza.

La diputada Azahara Domínguez ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad y que tiene como objetivo la sensibilización sobre los beneficios asociados al uso de modos de transporte más sostenibles, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie tanto para el medio ambiente como para la salud pública.

Para ello, a través de la iniciativa 'Pon a punto tu bici con MUGI', el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio prestará mediante una furgoneta-taller, un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta MUGI personalizada.

Además, en colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), se ofrecerá la asistencia necesaria a todas aquellas personas que quieran solicitar una tarjeta MUGI. De esta forma, no solo se fomentan hábitos de vida saludables, como el uso cotidiano de la bicicleta entre la población, sino que además se promueve el uso del transporte público a través del sistema MUGI.

Sorteos

«Debemos transitar de forma urgente hacia una movilidad más sostenible y desde la Diputación de Gipuzkoa estamos adoptando las medidas necesarias para universalizar el acceso al transporte público de todas y todos los guipuzcoanos. Se trata de una de las apuestas estratégicas más importantes que tenemos entre manos, ya que no solo está en juego el futuro de nuestro territorio, sino nuestra capacidad de construir una Gipuzkoa donde todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades vitales», ha añadido la diputada Azahara Domínguez.

Además, al igual que en anteriores ediciones, las personas que se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas así como sesenta recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas MUGI. «La campaña 'Pon a punto tu bici con MUGI' sigue creciendo porque sabemos de la importancia que tiene implantar nuevas formas más sostenibles y saludables de desplazamiento entre nuestra población. Tanto el uso de la bicicleta como el transporte público son dos excelentes opciones para avanzar hacia una Gipuzkoa más respetuosa con el medio ambiente y una sociedad más sana y equilibrada, dos factores que son clave a la hora de garantizar nuestro futuro como territorio», ha reflexionado Azahara Domínguez.