'Pon a punto tu bici con Mugi' llega por primera vez a Azkoitia

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio llevará este próximo jueves, 18 de septiembre, la acción 'Pon a punto tu bici con ... Mugi' por primera vez a Azkoitia, una iniciativa que recorrerá una veintena de municipios de todas las comarcas de Gipuzkoa con el objetivo de promover hábitos de desplazamiento sostenibles y saludables entre la población.

La cita tendrá lugar en la Herriko plaza, de 16:00 a 20:00 horas, donde una furgoneta-taller ofrecerá un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta Mugi personalizada. Asimismo, se prestará asistencia para solicitar nuevas tarjetas, fomentando así tanto el uso cotidiano de la bicicleta como el del transporte público.

Además, las personas que se acerquen podrán participar en el sorteo de dos bicicletas y 60 recargas de 20 euros en sus tarjetas Mugi.

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, recordó que «debemos transitar de forma urgente hacia una movilidad más sostenible y desde la Diputación de Gipuzkoa estamos adoptando las medidas necesarias para universalizar el acceso al transporte público de todas y todos los guipuzcoanos. Se trata de una de las apuestas estratégicas más importantes que tenemos entre manos, ya que no solo está en juego el futuro de nuestro territorio, sino nuestra capacidad de construir una Gipuzkoa donde todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades vitales».

Por su parte, la alcaldesa Ana Azkoitia a subrayó que «hay que ir avanzando y, entre todas y todos, promover hábitos saludables y sostenibles en materia de movilidad, dejando de lado el vehículo privado en la medida de lo posible. Ver cada vez más gente andando o en bici dentro del pueblo, y priorizar el transporte público cuando salimos de él significará que vamos por buen camino».