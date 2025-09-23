«No podemos esperar más, la dignidad de los trabajadores no está en venta»

Sara Utrera Azkoitia Martes, 23 de septiembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

La empresa Juaristi, dedicada a la máquina herramienta, aplica desde el pasado 6 de mayo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el mes de noviembre. Su empresa vinculada, Aitek Automation, que comparte gerencia con Juaristi, también entró en un ERTE el pasado 19 de mayo, con una afectación hasta el 19 de diciembre, con una afectación de hasta el 70% de la jornada.

Los empleados de ambas empresas han comparecido este martes para dar a conocer la situación en la que se encuentran. Según han explicado, aún se encuentran sin propuestas concretas por parte de la dirección y sin un plan de viabilidad clara. «Esta situación no se puede alargar más», han expresado. «Los trabajadores de Juaristi y Aitek hemos sido responsables de las mejoras de la empresa, pero la situación se ha vuelto insostenible. La empresa se está hundiendo por la dejadez de la Dirección y no podemos permitir que arriesguemos nuestros puestos de trabajo, la actividad económica del pueblo y nuestro futuro».

Así las cosas, los trabajadores quieren decir «alto y claro que ya es suficiente». Han asegurado que no se van a callar y que no pueden esperar más, «la dignidad de los trabajadores no está en venta».

Asimismo, han recordado que este no es solo un problema de las dos empresas, sino de toda la comarca, ya que hay 130 puestos de trabajo y varias familias afectadas por la situación. «Hoy hablamos con responsabilidad y con contundencia. Nuestra reivindicación es clara: hace falta un cambio profundo e inmediato».

En la concentración de este martes han destacado cinco puntos principales: Por un lado, las deudas con los trabajadores. Han señalado que aún no han abonado cuatro nóminas, cinco pagas extras parciales y 16 meses de Geroa (pensiones). Una «dejadez total» por parte de la dirección, ya que no se presenta ningún «plan creíble» para garantizar empresas y puestos de trabajo. «El incumplimiento de las condiciones acordadas a pesar de estar en ERTE desde mayo. Ocultar información a los trabajadores -por ejemplo, la venta del pabellón-. Y, por último, establecer lasificaciones arbitrarias e injustas entre los trabajadores en los pagos por parte del superior». «Se han producido diferencias salariales con el objetivo de romper la unidad de los trabajadores y debilitar la fuerza colectiva, sin criterios transparentes y de forma totalmente interesada. Tenemos claro que nos lleva a un cierre oculto», han asegurado. Asimismo, han señalado que el 40% de la plantilla se ha visto obligada a abandonar su puesto de trabajo, «sin recibir indemnización alguna».

Ante todo esto, solicitan un cambio «radical e inmediato» en la dirección, basado en la transparencia, la profesionalidad y la participación; que se presente un plan «serio y viable» que garantice el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo; la implicación de las instituciones para no perder puestos de trabajo y proteger los derechos de las y los trabajadores. «Sin la participación de los trabajadores, Juaristi y Aitek están condenados a la clausura», han añadido.

Concentración, el día 26

Por último, han animado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada para este viernes, día 26, en Azkoitia, para denunciar la «grave situación» que viven los empleados de las dos plantas.

