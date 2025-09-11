Los pelotaris azkoitiarras arrancan la temporada este viernes en el frontón Gurea

AzkoitiaLos pelotaris azkoitiarras arrancan la temporada este viernes en el frontón Gurea
Los de Oteiza pilota elkartea participarán en el Campeonato de Gipuzkoa por parejas tanto en la modalidad de mano como en la de pelota de goma
Azkoitia
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42
Los pelotaris azkoitiarras ya están preparados para arrancar la temporada 2025-2026. Los miembros del club de pelota Oteiza comenzarán la temporada con el ... Campeonato de Gipuzkoa por Parejas.
El encuentro se disputará este viernes, a partir de las 18.30 en el frontón Gurea. Los representantes locales participarán en la modalidad de mano y en la de paleta de goma.
En la modalidad de mano, dos parejas competirán en primera categoría sénior: por un lado, formarán pareja Jon Oteiza y Alex Juaristi , y por otro, Mikel Aranbarri y Jon Juaristi.
En tercera categoría sénior, en cambio, la pareja se formará entre Aitor Oteiza, Alejandro Juaristi y Aitor Azkoitia. En la modalidad de paleta de goma, por su parte, habrá una pareja en representación de Oteiza. Competirán en primera categoría senior Jokin Aizpuru e Iker Epelde.
Derbi local
En la primera jornada del campeonato, en primera categoría senior de mano, los de Oteiza deberán enfrentarse entre sí. Mikel Aranbarri y Jon Juaristi se medirán cara a cara contra los compañeros de entrenamiento Jon Oteiza y Alex Juaristi.
Acto seguido saltarán a la cancha los juveniles en el Campeonato de Gipuzkoa por Parejas. Julen Etxaniz y Jon Arregi formarán la pareja de Oteiza en primera categoría juvenil; tendrán como rivales a los del club de pelota Ilunpe de Azpeitia en el segundo partido de la tarde.
En la misma categoría jugarán también Ioritz Arsuaga (cedido por el club Ilunpe) e Imanol Bastida.
Los representantes azkoitiarras disputarán sus respectivos encuentros también hoy, en el frontón Auzoeta de Ataun contra una pareja del club local.
