Los pelotaris azkoitiarras arrancan la temporada este viernes en el frontón Gurea

Los pelotaris azkoitiarras ya están preparados para arrancar la temporada 2025-2026. Los miembros del club de pelota Oteiza comenzarán la temporada con el ... Campeonato de Gipuzkoa por Parejas.

El encuentro se disputará este viernes, a partir de las 18.30 en el frontón Gurea. Los representantes locales participarán en la modalidad de mano y en la de paleta de goma.

En la modalidad de mano, dos parejas competirán en primera categoría sénior: por un lado, formarán pareja Jon Oteiza y Alex Juaristi , y por otro, Mikel Aranbarri y Jon Juaristi.

En tercera categoría sénior, en cambio, la pareja se formará entre Aitor Oteiza, Alejandro Juaristi y Aitor Azkoitia. En la modalidad de paleta de goma, por su parte, habrá una pareja en representación de Oteiza. Competirán en primera categoría senior Jokin Aizpuru e Iker Epelde.

Derbi local

En la primera jornada del campeonato, en primera categoría senior de mano, los de Oteiza deberán enfrentarse entre sí. Mikel Aranbarri y Jon Juaristi se medirán cara a cara contra los compañeros de entrenamiento Jon Oteiza y Alex Juaristi.

Acto seguido saltarán a la cancha los juveniles en el Campeonato de Gipuzkoa por Parejas. Julen Etxaniz y Jon Arregi formarán la pareja de Oteiza en primera categoría juvenil; tendrán como rivales a los del club de pelota Ilunpe de Azpeitia en el segundo partido de la tarde.

En la misma categoría jugarán también Ioritz Arsuaga (cedido por el club Ilunpe) e Imanol Bastida.

Los representantes azkoitiarras disputarán sus respectivos encuentros también hoy, en el frontón Auzoeta de Ataun contra una pareja del club local.