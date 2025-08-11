El organista británico Martin Baker y Txalkor Txistulari taldea, este miércoles en la parroquia

Sara Utrera azkoitia. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

La Quincena Musical de San Sebastián regresa este miércoles a Azkoitia con una nueva propuesta, que tendrá la parroquia como escenario y su órgano como protagonista. El organista británico Martin Baker, reconocido por su habilidad en la improvisación. ofrecerá un concierto a partir de las 20.00 horas en el templo azkoitiarra. Y no estará solo. La cita contará con una colaboración muy especial, y es que Txalkor Txistulari Taldea participará como grupo invitado. Los txistularis interpretarán dos piezas sobre las que Baker improvisará al órgano. La entrada será libre.

El concierto, que se enmarca dentro del ciclo de órgano de la Quincena, lleva por título 'Entre lo escrito y lo espontáneo. El órgano improvisa sobre melodías vascas. El programa abarca, además de las improvisaciones sobre temas vascos, obras como 'Po-Pourri de Aires Vascos' del compositor Gerardo Butron, 'Troisième Symphonie en mi Mineur Op.13, Nº3' de Charles-Marie Widor y 'Gizon Dantza'.

Baker ha sido presidente del Royal College of Organists y es miembro honorario del Downing College de Cambridge. Tras ocupar puestos en las catedrales de Westminster y St Paul en Londres, fue nombrado para la Abadía de Westminster a la temprana edad de 24 años. En 2000, regresó a la Catedral de Westminster como Maestro de Música, donde durante 20 años fue responsable de dirigir su coro de renombre mundial en su programa coral diario y su apretada agenda de conciertos, giras y grabaciones.

Actualmente, bajo la dirección de Pello Larrañaga, Txalkor Txistulari Taldea cuenta con una trayectoria de más de tres décadas difundiendo la música de txistu y el folklore vasco. En 2016, el Ayuntamiento brindó un sentido homenaje al grupo de txistularis con motivo de su 25 aniversario. Sin duda, es todo un referente cultural en Azkoitia.