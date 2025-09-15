Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

Meza berezia izango da Urrategi auzoan datorren igandean

E. A.

azkoitia.

Astelehena, 15 iraila 2025, 20:13

Bihar, , hilak 17, Urrategiko Amaren koroatzearen 75. urteurrena beteko da. Data esanguratsua gogoratzeko asmoz, igandean, hilaren 21ean, elizkizun berezia antolatu dute Urrategiko elizan. Hori dela eta, bertaratu nahi duten herritarrentzat autobusa jarriko du Azkoitiko Parrokiak.

Autobusa 09:30ean abiatuko da Eroski txikiaren paretik, eta 11:30ean izango da itzulera. Mezaren ostean, Urrategin bertan mokadutxoa egiteko aukera izango dela aurreratu dute antolatzaileek.

diariovasco Meza berezia izango da Urrategi auzoan datorren igandean