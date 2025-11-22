Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

'El mago de ciudad esmeralda. El camino de baldosas amarillas' y 'La cena' Baztartxo

S. U.

AZKOITIA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06

'El mago de ciudad esmeralda. El camino de baldosas amarillas' se proyectará hoy a las 17.00 horas en la sala Baztartxo. «Ellie y su fiel perro Totó acaban en el mágico mundo de Oz, arrastrados por un tornado que conjuró la malvada bruja Gingema para destruir el mundo de los humanos. Ellie y sus nuevos amigos el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde emprenderán un viaje por el camino de baldosas amarillas hacia Ciudad Esmeralda, en busca del grande y temible mago Goodwin», dice su sinopsis.

'La cena' se podrá ver hoy a las 19.30 y mañana, día del espectador, a las 20.00. Esta película, dirigida por Manuel Gómez Pereira, está protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxeandia. «1Dos semanas después del fin de la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida», adelanta su sinopsis.

