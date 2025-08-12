Todo listo para las fiestas de Andramari

Gigantes y cabezudos durante las fiestas, a la que se unirá este año la mujer pelotari.

Sara Utrera azkoitia. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Azkoitia se prepara para días de música, diversión, y buen ambiente. Y es que mañana, día 14, comienzan las tan esperadas fiestas de Andramari.

Baserritarras productores y vendedores del mercado lanzarán el chupinazo que hará estallar las fiestas de este año. Mañana al mediodía estarán en el balcón de la casa consistorial los responsables de los puestos del mercado, que son quienes dan identidad al lugar. El acto de bienvenida a las fiestas será en honor a ellas y a ellos, en señal de agradecimiento y reconocimiento por su aportación y servicio al pueblo. «El mercado siempre ha sido un lugar de conversación e intercambio, un espacio para compartir y convivir, y sus impulsores, los principales protagonistas», han señalado desde el Ayuntamiento.

Mila Gorostegi, de la Frutería Mari ya extinguida, e Irati Amiano, del caserío Zumeta, serán las encargadas de prender el cohete desde el balcón del Ayuntamiento. La Mesa de Trabajo del mercado ha querido que representaran diferentes generaciones, por lo que las txupineras serán una de las personas que más años ha sumado en el mercado y la baserritarra más joven de la azoka.

Amplio programa

Las fiestas de Andramari se celebrarán a partir de mañana y se alargarán hasta el día 18 de agosto. Para ello, el Ayuntamiento ha presentado un nutrido programa para gusto de todas y todos.

Mañana a las 12.00 se lanzará el chupinazo que dará inicio a las fiestas, al son de 'Ondo pasau Andramaixek' que interpretará la Banda Municipal de Música. A continuación, la banda, junto al Coro Parroquial y al Coro Iraurgi, se cantará 'Ankoitia' y, seguidamente, los Dulzaineros de Elciego tocarán 'Cándido'. A las 12.30 comenzará el pasacalle de Gigantes y Cabezudos, La Txantrea y Buztintxuri.

Por la tarde, a partir de las 17.00, se instalará un parque acuático en Balda plaza para disfrute de los más pequeños Y a las 19.00 se podrá disfrutar del espectáculo músical callejero 'Artistas del gremio'.

A las 19.50, la corporación municipal asistirá a la parroquia, acompañada por Txalkor Txisturali Taldea, mientras suena el 'Alkate Soinua'. A las 20.00 se cantará la 'Salve' de Ignacio Busca Sagastizabal y el 'Ave María' del padre Nemesio Otaño, a siete y a cinco voces, respectivamente. Por la noche, a las 23.00, actuará Süne en la Herriko plaza.

Por otro lado, de 23.30 a 02.30 estará junto a la parroquia el Servicio SexuBizi-Gune Morea, un espacio de información, asesoramiento y lugar de protección ante las agresiones de género. Asimismo, ofrecerá servicio de asesoramiento para la prevención y reducción de los riegos que conlleva el consumo de drogas.

Hasta el día 18 se podrá disfrutar de diferentes actividades. Tales como actuaciones musicales, partidos de pelota y exhibiciones de deporte, pasacalles, fuegos artificiales, exposición de ganado, el 42. Concurso de pintura Inazio Iriarte o el tradicional aurresku en la Herriko plaza. El programa de fiestas completo se puede consultar en el siguiente enlace: https://azkoitia.eus/images/Andramaixek2025web_compressed_1.pdf.

Nuevo gigante: mujer pelotari

Este año, uno de los gigantes que conforman la comparsa, representará a la mujer pelotari. Hasta ahora, dos de las seis figuras representaban a hombres pelotaris, que fueron creados en 2004. Desde entonces, acompañan a los otros gigantes que representan a Aittite y Amama, vestidos de baserritarras, y a la pareja india.

El Ayuntamiento ha decidido este año reconvertir una de las figuras con el fin de fomentar la paridad, de modo que saldrán un el hombre pelotari y la mujer pelotari. El artista Iñigo Borda es el autor de la reconstrucción de la nueva figura.

Servicio de autobús nocturno

Por otro lado, respondiendo a la petición del Ayuntamiento de Azkoitia, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio va a poner servicios especiales de Lurraldebus las noches del 14, 15 y 18 de agosto para que aquellas personas que quieran disfrutar de las fiestas de la localidad puedan hacerlo de forma sostenible, cómoda y segura.

Habrá salidas desde Azkoitia (Munibe) a las 00.40, 01.30, 02.40, 03.30, 04.40 y 05.30 horas, que harán el siguiente recorrido: Azpeitia (00.50, 01.40, 02.50, 03.40, 04.50, 05.40 horas), Zestoa (01.50, 03.50 y 05.50 horas) y Zumaia (02.10, 04.10 y 06.10 horas). Además, la noche del 14 al 15 de agosto habrá una salida más desde Azkoitia a las 06.40 horas que llegará a Azpeitia diez minutos después.

Asimismo, la noche entre el 18 y el 19 de agosto, habrá un servicio especial entre Azkoitia (Munibe) y Errezil, con salida a las 03.30 horas y llegada a las 03.55 horas.

La noche del 16 de agosto se realizarán los servicios nocturnos habituales de las líneas UK45G y UK46G.