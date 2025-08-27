17 lagun Anaitasunak antolatutako irteeran

Azkoitia17 lagun Anaitasunak antolatutako irteeran
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48
Anaitasuna M.B.-k antolatutako Pirinioetara irteera burutu berri dute hainbat mendizalek. 17 bat lagunek osatutako taldeak lau etapa egin ditu abuztuaren 8tik 12ra bitartean: Benasque-Estos, Estos-Viados, Viados-Angel Orus eta Angel Orus-Benasque. Elkartetik euren sare sozialetan adierazi dute egun politak igaro dituztela Posets-Maladeta parke naturalean eta 'Tres refugios' ibilbidea egiten, tartean gailur batzuk igoz.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.