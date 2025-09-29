Jubilados y pensionistas celebrarán su día mañana con hamaiketako y chocolatada

Mañana, día 1, será una jornada especial para los jubilados y pensionistas de la comarca ya que celebrarán el Día Internacional del Jubilado con diferentes ... actividades organizadas en cada localidad. En el caso de Azkoitia, los socios y socias de Plaza Ondo contarán con un lunch por la mañana para celerbrar la festividad y por la tarde, tendrán también una chocolatada para continuar con el ambiente y festejar el Día del Jubilado en comunidad.

La asociación de jubilados Plaza Ondo ha organizado una estancia de una semana en la Costa del Azahar en la que han participado numerosos vecinos y vecinas. El grupo ha tenido la oportunidad de conocer distintos rincones. Durante la estancia han podido visitar lugares emblemáticos como Peñíscola, Castellón, el delta del Ebro y la histórica villa de Morella, entre otros enclaves de interés cultural y turístico.

La experiencia ha servido para disfrutar de la convivencia, el descubrimiento de nuevos paisajes y la riqueza patrimonial de la zona, en un ambiente distendido y de compañerismo.