José Luis López gana el 42 Concurso de pintura Inazio Iriarte

El domingo, dentro del programa de las fiestas de Andramari, se celebró el 42 Concurso de Pintura Inazio Iriarte, organizado por la Asociación Cultural de Azkoitia. El certamen contó con la participación de doce personas.

El primer premio fue para José Luis López, de Portugalete, por su obra 'Azkoitiko plaza'. El segundo premio fue para el vizcaíno Iker Mugarra por el cuadro 'San Martín', y el tercero para el navarro Javier Igoa por su obrra 'Porru kaletik gasolindegira'.

El jurado estuvo compuesto por Udane Juaristi, Juan Mari Arrizabalaga, Valentín Manterola, Arantxa Aldalur, Juan Bautista Mendizabal, Iraitz Otaño y Sonia Vázquez, quienes destacaron la calidad de las obras presentadas a la 42. edición del concurso de pintura al aire libre.