Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La obra titulada 'Azkoitiko plaza' fue la ganadora del concurso. S.U.

Azkoitia

José Luis López gana el 42 Concurso de pintura Inazio Iriarte

S.U.

AZKOITIA.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06

El domingo, dentro del programa de las fiestas de Andramari, se celebró el 42 Concurso de Pintura Inazio Iriarte, organizado por la Asociación Cultural de Azkoitia. El certamen contó con la participación de doce personas.

El primer premio fue para José Luis López, de Portugalete, por su obra 'Azkoitiko plaza'. El segundo premio fue para el vizcaíno Iker Mugarra por el cuadro 'San Martín', y el tercero para el navarro Javier Igoa por su obrra 'Porru kaletik gasolindegira'.

El jurado estuvo compuesto por Udane Juaristi, Juan Mari Arrizabalaga, Valentín Manterola, Arantxa Aldalur, Juan Bautista Mendizabal, Iraitz Otaño y Sonia Vázquez, quienes destacaron la calidad de las obras presentadas a la 42. edición del concurso de pintura al aire libre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  3. 3

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  4. 4

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  5. 5

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  6. 6

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  7. 7

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  8. 8 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  10. 10 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco José Luis López gana el 42 Concurso de pintura Inazio Iriarte

José Luis López gana el 42 Concurso de pintura Inazio Iriarte