Por unas fiestas igualitarias e inclusivas

Las fiestas, más allá del buen ambiente y de la diversión, conllevan riesgos que requieren medidas de prevención para minimizar en la medida de ... lo posible incidentes que nadie desea.

Es por eso por lo que el Ayuntamiento, desde el área de Igualdad y Prevención, hace un llamamiento para que las fiestas de Andramari se celebren en igualdad y libres de agresiones sexistas.

Los días 14, 16 y 18, se ofrecerá el servicio Sexu-Bizi Gune Morea, un espacio que promueve la sexualidad y las relaciones saludables. Se ubicará en frente de la parroquia entre las 23.30 y las 02.30 horas. este jueves y sábado, y también estará operativo el lunes, día 18, de 22.30 a 01.30 horas.

Las personas que se acerquen al servicio recibirán información y asesoramiento sobre sexualidad. El servicio ofrece además un espacio de protección en caso de agresiones.

Por otro lado, con el fin de informar y sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, también habrá un punto de prevención donde se ofrecerán herramientas e información para disfrutar de las fiestas de forma saludable.

Los días 14 y 18, el servicio se ofrecerá junto a la parroquia de 23.30 a 02.30, y el día 18, de 22.30 a 01.30 horas.

Reparto de gafas moradas

En el marco de la campaña de prevención, el departamento de Igualdad repartirá gafas moradas como metáfora de lucha por la igualdad. «Es una invitación para que en estas fiestas -y siempre- prevalezca una mirada crítica ante las desigualdades de género y la violencia», han señalado.

El reparto de gafas se realizará el día 14 entre las 10.30 y las 11.30 horas. y el día 18, de 11.00 a 12.00h. en Herriko plaza. Las personas que deseen hacerse con ellas podrán acercarse al lugar citado a la hora indicada.

Hora silenciosa en las barracas

Para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de las fiestas se suprimirá la música en las barracas durante un tiempo estimado para que las personas con necesidades especiales puedan disfrutar sin que les moleste el ruido, y que puedan hacerlo, además, sin tener que hacer cola. Podrán hacer uso de la tarjeta de acceso prioritario para que puedan montarse en las atracciones con mayor comodidad. Entre el 14 y el 18 de agosto, ambos inclusive, las barracas funcionarán sin música ni sonidos estridentes entre las 18.00 y las 19.00 horas.

Asimismo, se habilitarán espacios reservados para personas con diversidad funcional para los actos que tengan lugar en Herriko plaza. En colaboración con Marea Urdina, las personas con problemas de movilidad o de otra índole, dispondrán de un espacio prioritario y accesible para disfrutar de los conciertos o de la proyección de la XIII edición del Concurso de Cortometrajes.

Una persona, nombrada por el Ayuntamiento, se encargará de gestionar el citado espacio y de ofrecer la ayuda necesaria a las personas asistentes.