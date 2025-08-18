Emotivo homenaje a quienes cumplen 90 años

Sara Utrera azkoitia. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y la asociación de personas jubiladas Plaza Ondo han rendido un sentido homenaje a los hombres y mujeres que este año cumplen 90 años. Por la mañana asistieron a misa, y posteriormente, las personas homenajeadas y sus familias se reunieron en Elkargunea para disfrutar de la comida de fraternidad que se celebra anualmente.

En 2025, 49 hombres y mujeres han cumplido o cumplirán 90 años, y fueron 21 las personas homenajeadas que asistido al acto.

La alcaldesa Ana Azkoitia tuvo palabras de felicitación para todas ellas, entre las que se encontraba su padre, por lo que participó como representante municipal y como hija. «Son nueve décadas. Con lo malo y con todo lo bueno. Si hoy estáis aquí, quiero pensar, que habéis gozado de mucha buena vida en todos estos años. 90 años de vida son muchos momentos únicos que atesoráis. No cuentan los años, cuenta la vida vivida y la que nos queda por vivir. Todos los días sale el sol. Todos los días amanece. Celebrémoslo. La vida tiene sus cosas, pero sabe mostrarnos su cara más alegre en días como hoy. Comida, familia y música conforman una buena ecuación para la felicidad».

Todas y todos disfrutarom del encuentro. Los responsables municipales y de la asociación Plaza Ondo hicieron entrega de una makila como recuerdo a las personas homenajeadas, y acto seguido pudieron disfrutar del baile con los trikitilaris.