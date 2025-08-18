Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las personas homenajeadas y sus familias se reunieron en Elkargunea para disfrutar de la comida. UDALA

Azkoitia

Emotivo homenaje a quienes cumplen 90 años

Sara Utrera

azkoitia.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06

El Ayuntamiento y la asociación de personas jubiladas Plaza Ondo han rendido un sentido homenaje a los hombres y mujeres que este año cumplen 90 años. Por la mañana asistieron a misa, y posteriormente, las personas homenajeadas y sus familias se reunieron en Elkargunea para disfrutar de la comida de fraternidad que se celebra anualmente.

En 2025, 49 hombres y mujeres han cumplido o cumplirán 90 años, y fueron 21 las personas homenajeadas que asistido al acto.

La alcaldesa Ana Azkoitia tuvo palabras de felicitación para todas ellas, entre las que se encontraba su padre, por lo que participó como representante municipal y como hija. «Son nueve décadas. Con lo malo y con todo lo bueno. Si hoy estáis aquí, quiero pensar, que habéis gozado de mucha buena vida en todos estos años. 90 años de vida son muchos momentos únicos que atesoráis. No cuentan los años, cuenta la vida vivida y la que nos queda por vivir. Todos los días sale el sol. Todos los días amanece. Celebrémoslo. La vida tiene sus cosas, pero sabe mostrarnos su cara más alegre en días como hoy. Comida, familia y música conforman una buena ecuación para la felicidad».

Todas y todos disfrutarom del encuentro. Los responsables municipales y de la asociación Plaza Ondo hicieron entrega de una makila como recuerdo a las personas homenajeadas, y acto seguido pudieron disfrutar del baile con los trikitilaris.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  3. 3

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  4. 4

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  5. 5

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  6. 6

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  7. 7

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  8. 8 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  10. 10 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Emotivo homenaje a quienes cumplen 90 años

Emotivo homenaje a quienes cumplen 90 años