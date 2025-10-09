Elosua revive la magia de Akelarre con un concierto tributo este sábado

Atrás quedaron aquellos años en los que el barrio de Elosua se llenaba de gentío y bullicio cada 12 de octubre. La feria de ... Elosua era una cita ineludible tanto para los azkoitiarras como para los vecinos de Bergara y de los alrededores. La festividad de la Virgen del Pilar evocaba un plan común: acudir a Elosua y disfrutar de un día de fiesta con la feria de ganado de monte, que incluía concursos de ganado vacuno, ovino, equino y caprino organizados por la Comisión del Barrio de Elosua junto con los Ayuntamientos de Bergara y Azkoitia.

La pandemia, sin embargo, supuso un revés para la organización de la cita, y los vecinos dejaron de organizar el evento.

Durante 41 años, la feria fue un aliciente para revitalizar el barrio, además de una fuente importante de ingresos para la comunidad. Bien lo sabe Iñigo Zubeldia, alcalde de barrio en Elosua, quien, junto con los vecinos, se ha propuesto mantener vivo el barrio mediante actividades que, de paso, supongan un alivio económico y permitan, al menos, continuar con la sociedad gastronómica, punto de encuentro de los elosutarras.

Con ese objetivo, han querido llenar de música el barrio, y este sábado, a las 20.00 horas, han organizado un recital muy especial en homenaje al mítico grupo Akelarre. El concierto, que se celebrará en la plaza del barrio, reunirá a varios músicos que versionarán algunas de las canciones más emblemáticas del legendario grupo vasco. Los vecinos rendirán así un pequeño homenaje a aquel día tan señalado mediante este concierto festivo y popular.

Siete artistas se unirán sobre el escenario para dar vida a los temas de Akelarre: Garazi Intxauspe, Andoni Ollokiegi, Mattin Ostolaza, Ander Juaristi, Aratz Olaizola, Oier Ponce y Jaime Gartzea. Con sus voces e instrumentos harán revivir el espíritu de una de las bandas más queridas del panorama musical euskaldun.

Además de música, la cita contará con puestos de comida y bebida. Una furgoneta ofrecerá diferentes platos, y la asociación Elur Txiki se encargará de las bebidas, creando un ambiente festivo y acogedor.

Servicio de autobús

Zubeldia agradece de antemano la colaboración del Ayuntamiento de Azkoitia, que se ha prestado a ofrecer un servicio de autobús gratuito para facilitar el desplazamiento hasta el barrio. La salida será a las 18.00 horas desde la parada situada junto al número 7 del paseo Julio Urkixo, y el regreso desde Elosua a Azkoitia se realizará a medianoche (00.00 horas).

En caso de que los viajeros superen las plazas disponibles, el vehículo realizará más trayectos, ha adelantado Zubeldia, quien anima a los azkoitiarras a participar en la fiesta.

Una banda legendaria

El grupo Akelarre ocupa un lugar destacado en la historia del rock vasco. Fundado en la década de 1970, fue pionero en la fusión del rock progresivo con influencias del folk vasco, aportando una sonoridad innovadora y muy personal. Canciones como Akelarre Sortu Zen, Errotaberri o Argizagi Ederra se han convertido en clásicos del repertorio musical euskaldun.

Su legado ha influido en varias generaciones de músicos y continúa siendo un referente esencial del rock en euskera. El concierto de Elosua no es solo un tributo musical, sino también un reconocimiento a la historia y a las raíces culturales de Euskal Herria.