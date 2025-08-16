El Ayuntamiento condena rotundamente la agresión sexista sufrida por una mujer el viernes

Sara Utrera Azkoitia Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

Según ha informado la Ertzaintza al Ayuntamiento, una mujer ha presentado una denuncia por agresión sexista sufrida en la noche del viernes. El Ayuntamiento condena rotundamente este tipo de comportamientos machistas y una vez más, ha hecho un llamamiento a la igualdad «porque cualquier acto que atente contra la libertad y la dignidad de las mujeres es inaceptable en este pueblo».

La alcaldesa Ana Azkoitia, ha pedido respeto e integridad, e insta a las y a los testigos de cualquier acto impropio a actuar y a denunciar, sin mirar a otro lado. «Ante la desigualdad de género y de la violencia machista, debemos tener una mirada crítica, tolerancia cero».

Sexu-Bizi Gune Morea

Por otro lado, se recuerda que Sexu-Bizi Gune Morea es un servicio de protección ante las agresiones. El servicio volverá a estar en funcionamiento el día 18, lunes de 22.30 a 01.30, junto a la parroquia. Las personas que se acerquen al servicio podrán recibir información y asesoramiento sobre sexualidad.

Asimismo, se recuerda que los siguiente teléfonos de ayuda: Emergencias: 112; Policía Municipal: 943.857171; Ertzaintza de Urola Kosta: 943.083780; Violencia machista: 900.840111 o 016; Hariberria atención integral a víctimas de violencia sexual: 900.840188; LGTBIfobia: 028; y Discriminación por raza o etnia: 021.