Arranca este sábado el ciclo de órgano romántico con artistas internacionales

El XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico arranca este viernes en Azkoitia, Azpeitia y Bergara, con una programación que durante octubre reunirá a reconocidos ... intérpretes en torno a los órganos históricos de las tres localidades.

En el caso de Azkoitia, la Parroquia será escenario de tres conciertos programados para los días 4, 11 y 18 de octubre a las 20.00 horas, con un cartel que combina talento internacional y músicos locales de primer nivel.

El encargado de inaugurar el ciclo en Azkoitia será el organista Benjamin Righetti, joven intérprete suizo considerado una de las figuras más destacadas de su generación. Titular de la Iglesia de Saint François en Lausana y profesor en la Haute École de Musique-HEMU, Righetti ofrecerá este sábado un recital con obras de Guilmant y Bizet, además de composiciones propias.

El siguiente concierto, previsto para el 11 de octubre, tendrá un marcado acento donostiarra con la participación del organista Jose Antonio Pascual y el txistulari Jose Ignazio Ansorena. Ambos unirán tradición y modernidad en un programa que incluirá piezas de C. Franck, J.M. Usandizaga, J. Olaizola o J. Langlais. Pascual es actualmente organista titular de San Vicente de Donostia y profesor en el Conservatorio de Baiona, mientras que Ansorena ha dirigido la Banda de Txistularis de San Sebastián y ha sido referente en la enseñanza del txistu en el Conservatorio Superior.

El ciclo en Azkoitia se cerrará el 18 de octubre con la actuación de la organista surcoreana Shin-Young Lee, intérprete de prestigio internacional formada en París bajo la tutela de maestros como Michel Bouvard y Olivier Latry. Con una carrera que la ha llevado a actuar en escenarios de los cinco continentes, Lee pondrá el broche final al programa local del festival.

La iniciativa está organizada por los ayuntamientos de Azkoitia, Azpeitia y Bergara, con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Asociación Fray Joseph Echevarria, y ofrecerá un total de diez conciertos en las tres localidades a lo largo del mes.

Azpeitia y Bergara

Los amantes de la música clásica en general y el órgano en particular podrán disfrutar también del Ciclo Internacional de Órgano Romántico en las localidades de Azpeitia y Bergara. La basílica de Loiola acogerá también tres conciertos, los días 3, 10 y 17 de octubre, a las 19.30 mientras que Bergara contará con recitales los días 5,12, 19 y 26, en la iglesia de San pedro, a las 18.30.