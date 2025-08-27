Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

Se ampliarán los servicios de las líneas UK05 y UK06 al centro de FP Izarraitz

El Diario Vasco

Azkoitia.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48

Tal y como se comunicó hace unas semanas, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio va a ampliar los servicios de las líneas UK05 (Zestoa >Ermua) y UK06 (Zumaia >Zumarraga) para que las y los alumnos y docentes del centro de Formación Profesional Izarraitz puedan acceder al centro en transporte público.

Ampliando estas líneas se quiere cubrir el déficit que tenían las personas que a primera hora de la mañana querían llegar en transporte público a Izarraitz.

A partir del nuevo curso escolar, en septiembre, la línea UK05 tendrá una nueva expedición de lunes a viernes a las 07.00 horas desde Ermua que llegará a Munibe (Azkoitia) a las 7.38 y que no parará ni en Azpeitia ni en Zestoa. Además, la línea UK06 tendrá una nueva expedición también los días de labor a las 07.10 horas desde Zumaia, que finalizará a las 07.50 en Altzibar (Azkoitia)

