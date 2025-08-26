Aizpurutxo auzoko San Agustin jaiak ospatuko dituzte

AzkoitiaAizpurutxo auzoko San Agustin jaiak ospatuko dituzte
S. U.
azkoitia.
Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:16
Aizpurutxo auzoan jaiak ospatuko dituzte asteburuan. Ospakizunak bihar, osteguna, hasiko dira, San Agustin eguneko meza nagusiarekin. Elizkizuna 11:00etan izango da Aizpurutxoko San Agustin elizan.
Egun handia larunbata izango da, hilak 30, eta hainbat ekintza izango dira 20:00etatik aurrera. Elizaren aurretik hasita, musika, auzoaren historia, olerkiak, ikus-entzunezkoak eta edariak izango dira. 22:00etan, leku ezberdinetako janari dastaketa egingo da frontoian.
Eta 23:00etatik aurrera, 'NBC Gas Butano' Mozanbikeko musikarien emanaldiaz gozatzeko aukera izango da.
