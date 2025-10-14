Victoria ante el Fagor Proffesional Aloña Mendi y liderato para el sénior masculino

J. F. M. URNIETA. Martes, 14 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Urnieta Artola Harategia, sénior masculino de Primera Territorial, logró el pasado sábado su segundo triunfo de la temporada al vencer 37-32 al Fagor Proffesional Aloña Mendi y unido al empate de la primera jornada les permite ser líderes de la competición con 5 puntos. Trabajada victoria de la urnietarras en un partido que dominaron de principio a fin y que se les pudo complicar mediada la segunda parte, pero reaccionaron para lograr dos importantes puntos.

Primera parte con muchos goles, donde las defensas prácticamente no existían, con rápidas acciones de ataque que acababan en gol, de ahí el marcador de 21-17 con el que se llegó al descanso. El ritmo anotador bajaría en el inicio de la segunda parte, manteniendo los de UKE la ventaja de 4-5 goles en el marcador. Esa renta se iría disminuyendo debido a la subida de intensidad de los visitantes y las imprecisiones de los urnietarras, llegando a ponerse a tan solo 2 goles. Los locales reaccionarían y volverían a subir el nivel, aumentando la distancia en el marcador para acabar llevándose un gran partido de balonmano del que disfrutaron los asistentes al polideportivo.

Cantera

Por otro lado, paso en firme de las cadetes del Urnieta Lanchas Bus que vencieron 25-16 al Cartonajes Arregui Aloña Mendi, logrando su tercer triunfo de la temporada y liderando en solitario su grupo del Campeonato de Gipuzkoa A. Gran primera parte de las urnietarras que consiguieron dejar a su rival en tan solo 4 goles, dejando el partido sentenciado. A falta de una jornada para finalizar la primera fase las de UKE ya han asegurado el primer puesto del grupo. Por su parte, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados no terminan de arrancar esta temporada y cayeron derrotadas en su visita al Leizaran Horia por 18-14. Partido igualado el disputado por ambos equipos que acabo siendo favorable para las urnietarras.

Para finalizar, las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicio poco pudieron hacer en su estreno frente al Saieko Mimai Estetica y acabaron cayendo por un contundente 8-38. Las jóvenes de UKE continuarán trabajando en busca de mejores resultados.