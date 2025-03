El Urnieta Artola Harategia de balonmano no pudo vencer al líder

Juan F. Manjarrés Urnieta Martes, 18 de marzo 2025, 19:57 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

El Urnieta Artola Harategia, sénior masculino de Primera Territorial, no pudo vencer al líder de la categoría, el Done Pedro Hondarribia Bidasoa, y acabo cayendo ... por 20-23 en un intenso partido. Con esta derrota los urnietarras bajan a la cuarta posición de la clasificación a falta de tres jornadas para finalizar la fase regular, pero mantiene la ventaja de 3 puntos con el sexto clasificado, teniendo en sus manos la disputa del play off para disputar la fase de ascenso al Campeonato de Euskadi. No comenzó muy bien el partido para los de UKE, atascados en ataque y desajustados en defensa, los visitantes tomarían el mando en el marcador. A medida que pasaban los minutos los urnietarras tomarían el pulso al encuentro, apretando el marcador para llegar al descanso 10-11. Un mal inicio de segunda parte permitiría aumentar la renta a los bidasotarras, manteniéndola en 3-4 goles. Los urnietarras se mantenían intensos en defensa, pero no estaban acertados de cara a portería, no pudiendo reducir la renta, gracias a la gran actuación del portero visitante. Con las pocas fuerzas que les quedaban los de UKE lo intentarían hasta los últimos minutos, pero poco pudieron hacer ante la solidez del mejor equipo de la categoría. Buen partido de balonmano el que se vivió en el polideportivo de Urnieta, intenso en todo momento y, a pesar de la derrota, los urnietarras demostraron que pueden pelear por cualquier objetivo.

E sénior de Segunda Territoria, Urnieta Guria Jatetxea, venció por 26-16 al Egia Kata Taberna en un partido que dominaron los urnietarras de principio a fin, logrando así la cuarta victoria de la segunda fase. Nada más comenzar el encuentro los de UKE tomarían el mando en el marcador. Acertados en ataque y sólidos en defensa poco a poco aumentaban la renta en el marcador, llegando al descanso con ventaja de 4 goles, 14-10. Mal inicio de segunda parte para ambos equipos, llegando a estar más de 5 minutos sin anotar, haciendo que el marcador no se moviera. A medida que pasaban los minutos, los urnietarras iban recuperando sensaciones, lo que les permitirá aumentar la renta, dejando prácticamente sentenciado el partido a falta de 15 minutos para el final. En el último tramo del encuentro los de UKE mantendrían la intensidad, aumentando la renta hasta los 10 goles final. Gran partido de los de UKE, sobre todo en defensa, dejando a su rival en 16 goles. Nueva victoria para las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados, que vencieron 32-23 al Cortes Usurbil KE y siguen invictas en el trofeo Federación. Las urnietarras dominaron el partido de principio a fin, con una gran efectividad en ataque e intensas en defensa, permitiéndoles recuperar muchos balones. Peor les fue a las cadetes del Urnieta Kamox Precision Machining en su desplazamiento para enfrentarse al Zuritex de Legazpia, regresando con una clara derrota por 49-21 en un mal partido de las urnietarras. Tampoco tuvieron suerte las infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes, que perdieron 23-43 en su encuentro frente al Ereintza Lisomat. Ambos conjuntos tendrán que seguir trabajando en busca de mejores resultados en las próximas jornadas.

