El Primera Territorial de balonmano podría conseguir este sábado el billete para el play off

Juan F. Manjarrés Urnieta Jueves, 27 de marzo 2025, 20:11 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Intenso sábado para los equipos de la sección de balonmano de Urnieta, donde 4 de sus 5 equipos competirán como locales, destacando los partidos que ... disputarán sus conjuntos séniors por la tarde. El Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial recibirá a partir de las 17.00 la visita del Donibane Kalaburtza, segundo clasificado de la competición. A falta de dos jornadas para la finalización de la fase regular, los urnietarras tratarán de asegurar matemáticamente su presencia en el play off para la disputa de la fase de ascenso al Campeonato de Euskadi. Las opciones pasan por lograr puntuar en su encuentro o que el Txingudi no consiga sumar. En caso de no lograrlo esta semana, seguirán teniendo la opción de acceder puntuando en la última jornada. Partido muy complicado ante un Donibane que va a más durante la temporada y que tiene una plantilla muy completa, destacando su gran poder ofensivo. Es por ello que los de UKE deberán emplearse en defensa, estando intensos durante todo el partido. Se espera un encuentro duro y competido en el que los urnietarras esperan celebrar su clasificación al final del mismo.

Al finalizar, 19.00, será el turno para el sénior de Segunda Territorial, el Urnieta Guria Jatetxea, recibiendo al Leizaran Eskubaloia en lo que será la última jornada para los urnietarras en el trofeo Federación y que de ganar lograrían el primer puesto del grupo. Los de UKE vienen realizando una gran competición en la que no conocen la derrota y han sumado cinco victorias. A pesar de ello no será un partido fácil porque los andoaindarras les pondrán las cosas muy difíciles, al igual que lo hicieron en el enfrentamiento de ida. Los de UKE se vienen empleando bien en defensa durante los últimos encuentros, algo que tendrán que seguir manteniendo si quieren lograr un resultado positivo. Se espera un partido muy igualado en el que ambos equipos tendrán opciones de llevarse la victoria, es por eso que los de UKE deberán de disputar un partido serio y estar concentrados durante los 60 minutos. Dando inicio a este sábado intenso de balonmano, las infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes serán las que abran la jornada, disputando desde las 11.00 de la mañana su encuentro frente al Ingou Arrasate. Las de UKE buscarán una nueva victoria para darle continuidad a su triunfo del fin de semana pasado, por lo que trabajarán para que los puntos se queden en casa. Una vez finalizado el partido, 12.30, será el turno para las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados, que tras la derrota de la semana pasada tratarán de recuperar sus buenas sensaciones recibiendo al Autlan Aloña Mendi KE para continuar al frente de su grupo en el trofeo Federación. El domingo las únicas que disputan su partido y como visitantes serán las cadetes del Urnieta Kamox Precision Machining, que tras lograr su primera victoria de 2025 afrontan con ilusión su visita al Irauli Bosteko, en un partido que dará comienzo a las 12.00 en el polideportivo de Bidebieta. Las urnietarras quieren continuar con su progresión y tratarán de realizar un partido completo para regresar con los 2 puntos.

