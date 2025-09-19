Imanol Ansa buscará ofrecer su mejor versión en las semifinales de hoy ante Juanenea

J. F. M. urnietA. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El urnietarra Imanol Ansa se enfrenta hoy nuevamente a Juanenea, pero esta vez en la semifinal del Torneo Individual Eusko Label en busca de una plaza en la gran final. Una final a la que ya está clasificado Endika Barrenetxea como primero de grupo de la liguilla.

Ansa y Juanenea llegan como tercero y segundo de la liguilla respectivamente y la semana pasada se midieron en el último partido de la misma con victoria para Aritz Juanenea por 30-28. Eso no es obstáculo para que Imanol Ansa sea considerado favorito en Galarreta, en una semifinal que comenzará hacia las 16.00 horas. El festival se iniciará a las 15.15 horas con las cámaras de ETB en directo.

Ha pasado una semana desde la victoria de Juanenea y el martes ambos pelotaris separaron el material para la semifinal. Se mostraron optimistas. Ansa ha tenido una semana más para recuperarse. «Soy más optimista y hemos optado por aplicar una recuperación más conservadora». Eso sí, siendo consciente que todavía queda mucho camino hasta una posible txapela. Comenzó el campeonato con la txapela como objetivo, pero tras la lesión evitar el cuarto puesto de la liguilla y la previa el año que viene se convirtió en el principal objetivo. «Ahora soy más optimista y veo esta semifinal como una oportunidad preciosa. Lo que venga a partir de ahora, estando mejor, será un regalo».

En parecidos términos se expresó Juanenea. «Me veía fuera en la liguilla, pero ese menos uno de Ansa y la victoria ante el urnietarra me han metido en mi tercera semifinal. Gané una y perdí otra y espero que la balanza se decante por una segunda victoria. Quiero disfrutar de esta oportunidad y esta semana que es muy bonita.

El sábado pasado en la liguilla se vio un bonito espectáculo con dos pelotaris enchufados y jugando a muy buen nivel. Juanenea estuvo muy seguro en el peloteo y Ansa tuvo que arriesgar más. Recurrió a sus recursos para sumar primero 24 tantos y luego estar cerca de una victoria que viajó a Saldias. Juanenea sacó bien, restó bien y demostró que peloteando tiene mucho poder.

Al 100% es favorito

Eso sí, Ansa ha sido dominador en los duelos entre ambos, salvo el último partido. Si su brazo está al 100% es el favorito para llegar a la final. El año pasado ganó la txapela llegando desde la semifinal. También le esperaba Barrenetxea en la final. En 2023 se clasificó de forma directa a la final y fue precisamente Juanenea quien ganó la semifinal.