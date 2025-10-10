Fin de semana intenso en Xoxoka con el desarrollo de las fiestas del barrio

Esta semana el protagonismo festivo lo está teniendo el barrio de Xoxoka, que desde el lunes está acogiendo festejos. Un año más la mayoría ... de las actividades se concentrarán durante el fin de semana, con especial intensidad este sábado.

El día comenzará con la celebración de un almuerzo a las 11.30 horas. A la misma hora se abrirán los castillos hinchables para los menores. Una hora más tarde se disputará la apuesta de aizkolaris, en la que participarán Igoin Pikabea y Laiene Pikabea, midiéndose con Oier Mitxelena y Malen Barrenetxea.

Luego, a las tres de la tarde, se celebrará el campeonato de mus relámpago. A las 16.00 de nuevo podrán disfrutar en los castillos hinchables los niños y a las 17.00 habrá ocasión de pasarlo bien con el espectáculo del mago Andoni. También habrá campeonato de toca y carabina, así como degustación de betizu por la tarde. A la noche será el turno del grupo Itzal y el DJ Gio.

El último día de fiestas, este domingo 12 de octubre, Egape Dantza Taldea ofrecerá una exhibición a las 12.00 horas. Una más tarde habrá misa mayor y por la tarde concurso de herri kirolak entre los jóvenes del barrio, degustación de sidra y concierto del grupo Iruzta.

Una amplia programación, por tanto, la que espera este fin de semana después de que las fiestas se pusieran en marcha el lunes a las doce del mediodía con una sesión de herri kirolak. En esa primera jornada hubo también trikitilaris y una comida popular.

El jueves y viernes también ha habido actividades festivas en el barrio de Xoxoka. El día 9 se llevó a cabo una cita sorpresa con teatro y ayer viernes fue el turno de una apuesta entre herri kirolak y crossfit, con bertso-afari posterior, cerrando la jornada con música del grupo Mallet y del dj Oattolo.