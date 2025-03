Fin de semana con doble lleno en Sarobe

El centro de artes escénicas Sarobe ha acogido dos espectáculos el pasado fin de semana que han contado con una muy buena acogida por ... parte del público. En los dos casos el recinto presentó una fenomenal entrada. Tanto en el concierto de la Gazte Banda de Hernani, que tuvo lugar en la tarde del sábado, como en la infantil de la del domingo los urnietarras respondieron muy bien y acompañaron con su presencia a los artistas.

Los primeros en salir al escenario de Sarobe fueron los miembros de la Gazte Banda de Hernani, que está vinculada a la Banda Municipal de Música de la localidad vecina, que cuenta con una importante presencia de músicos y con una trayectoria consolidada detrás. Se trata de una agrupación muy valorada y que supone una referencia dentro de las bandas musicales en el territorio. La Gazte Banda, que no lleva demasiado tiempo en marcha, le sirve para trabajar la cantera y que los más jóvenes se fogueen.

En esta ocasión se acercaban a Urnieta y lo hacían centrando el concierto en bandas sonaras cinematográficas, algo para lo que tienen especial gusto en la agrupación musical hernaniarra y que siempre cuenta con una buena respuesta por parte del público. Uno de los motivos es que se trata de obras claramente reconocibles por todos, algo que se pudo comprobar en la tarde del sábado en Sarobe, pero también de que se trata habitualmente de piezas que casan perfectamente con el tipo de actuación que se da por parte de bandas municipales de música.

Alumnos de la Escuela de Música Lourdes Iriondo acompañaron, además, a la Gazte Banda de Hernani, posibilitando con ello un interesante intercambio y una experiencia especialmente buena para los de Urnieta. Todo ello bajo la dirección de Izaskun Ocón. El repertorio contó con la interpretación de canciones de películas tan conocidas como Tasio, Captain Marvel, Game Of Thrones, Avengers, Volver o How Toctrain Your Dragon. En resumen, una atractiva cita musical en Urnieta que contó con una muy buena respuesta.

No le fue mal tampoco al espectáculo infantil 'Anbotoko Mari', de Logela Multimedia. Su cita tuvo lugar en la tarde del domingo, también con una entrada de público que prácticamente llenó el recinto cultural y artístico del municipio. En esta ocasión se trataba de una obra de teatro multimedia que combina vídeo-animación, actuación y música para narrar la historia de Gari, un niño que se enfada con sus amigos y decide aventurarse en la cueva de la diosa Mari. Un trabajo que estuvo destinado a un público infantil en una edad entre los 3 y 10 años.