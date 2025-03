Duelo de equipos parejos del Urnieta Artola Harategia en su visita de este sábado a Ordizia

Juan F. Manjarrés Urnieta Viernes, 21 de marzo 2025, 20:01 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

El sénior masculino de Primera Territorial, el Urnieta Artola Harategia, visita este sábado a partir de las 15.30 horas al Ordizia Siglo XX Plater ... Prestatuak, donde los urnietarras, cuartos clasificados, visitan al quinto, habiendo tan solo un punto entre ambos conjuntos. A falta de tres jornadas, con los puestos de play off de ascenso en juego, sumar sería un gran paso para lograr el objetivo. Se espera un partido complicado, ante un rival incómodo y con una defensa agresiva, por lo que los urnietarras tendrán que realizar un gran partido para lograr un resultado positivo. A pesar de la derrota de la semana pasada frente al líder, la dinámica de los de UKE estaba siendo buena, por lo que tratarán de continuar en la misma línea, estando intensos en defensa, permitiéndoles recuperar balones y así poder salir al contraataque. Encuentro importante para ambos equipos, donde tendrán que controlar los nervios y no precipitarse. Los urnietarras, que ya vencieron a los de Ordizia en el partido de ida, deberán resistir la intensidad local en un partido que no se decidirá hasta los minutos finales, teniendo que administrar bien las fuerzas para ese tramo final del partido. Se espera un partido competido, en el que la tensión por los puntos en juego dejará un gran partido de balonmano.

Los equipos cadetes competirán por la mañana. Las cadetes del Urnieta Kamox Precision Machining tratarán de poner fin a su mala racha de resultados en el partido que les enfrentará al Bergara KE desde la 12.15 de la mañana en el polideportivo de Urnieta. Las de UKE deberán realizar un partido muy completo para lograr la victoria. Por su parte las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados visitarán desde las 11.30 la cancha del Otezuri Pulpo EK con el objetivo de alargar la racha de victorias en el trofeo Federación, donde ocupan el primer puesto de su grupo, manteniéndose invictas. Domingo Jornada de varios duelos entre los equipos de Urnieta y Ordizia. Si hoy sábado son los sénior de Primera Territorial, este domingo será el turno del Urnieta Guria Jatetxea. El partido dará comienzo a las 11.30 de la mañana y los urnietarras tratarán de mantenerse invictos en esta segunda fase del campeonato y seguir en la pelea por el primer puesto del grupo. Partido complicado para los de UKE ante un rival que cuando juega como local se muestra muy intenso y que ya en el partido de ida puso las cosas muy complicadas a los urnietarras. Se espera un partido competido, donde la intensidad defensiva será clave para lograr algún punto, pero en el que la efectividad en ataque también será determinante. A pesar de no contar con muchos efectivos, los de UKE están realizando una buena segunda fase y tratarán de dar continuidad a los buenos resultados y conseguir sumar los dos puntos en juego, que a falta de dos jornadas para finalizar la fase serían muy importantes. Para terminar con los duelos Urnieta Ordizia, las infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes madrugarán, 10.00, para enfrentarse al Ordizia Oiangu en el polideportivo Majori, justo antes de los séniors. Las urnietarras tratarán de lograr un nuevo triunfo y así poder seguir con la gran progresión que llevan realizando desde principio de año.

