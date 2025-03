Concierto con la Gazte Banda de Hernani

Viernes, 14 de marzo 2025, 20:09 Comenta Compartir

El alumnado de la Escuela de Música Lourdes Iriondo y la Gazte Banda de Hernani ofrecerán un concierto centrado en las bandas sonoras de películas muy conocidas, bajo la dirección de Izaskun Ocón. La actuación se desarrollará en Sarobe y se pondrá en marcha a partir de las 18.30 horas. El repertorio contará con la interpretación de canciones de películas tan conocidas como Tasio, Captain Marvel, Game Of Thrones, Avengers, Volver o How Toctrain Your Dragon. La entrada para poder disfrutar hoy de este concierto será gratuita en el centro de artes escénicas Sarobe. Atractiva cita musical en Urnieta.