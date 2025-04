150 niños formaron un gran coro y cantaron sobre el escenario de Sarobe

150 menores cantaron sobre el escenario de Sarobe acompañados de ocho instrumentistas, dos solistas y directores profesionales, dentro de un encuentro infantil-ensayo abierto. ... La Federación de Coros de Gipuzkoa estrena este año en euskera el cuento 'Catania- 50 milioi segundu' (traducido por Juan Kruz Igerabide). Este proyecto se desarrolla en el marco de la campaña Korukiri de la Asociación de Coros del País Vasco y el objetivo de esta iniciativa, coordinada y organizada por la Federación de Coros de Gipuzkoa, es dinamizar los coros infantiles.

Balonmano

Antes de disputar el play off por una plaza para la fase de ascenso al campeonato de Euskadi, el Urnieta Artola Harategia deberá disputar la última jornada visitando al Urola E.K. Laztimendi en un partido que dará comienzo este sábado a las 15.45 horas, en horario unificado para todos los encuentros. Los urnietarras, que actualmente son quintos, tendrían que vencer y esperar la derrota del Eibar para escalar a la cuarta posición, cambiando su rival para el play off. Los de Zumarraga, actualmente en penúltima posición, fuera del descenso directo, tratarán de sumar los dos puntos con los que en función de otros resultados puedan subir una posición, evitando posibles descensos por arrastres de categorías superiores. A pesar de no tener nada en juego, los urnietarras buscarán la victoria y poder mantener el ritmo de juego de los últimos partidos, con la máxima exigencia defensiva y estando acertados en ataque. Aunque esta no haya sido una buena temporada, los locales siempre han sido un rival difícil de batir, por lo que tratarán de imponer su ritmo desde el inicio para que los puntos se queden en casa. Se espera un partido disputado en el que cualquiera de los dos equipos tendrá sus opciones de conseguir la victoria y en el que los urnietarras no podrán dejar de pensar en lo que les viene el próximo fin de semana.

Por la mañana, 11.15, en Zumaia, las infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes se enfrentarán al Zalla Pulpo EK donde tratarán de continuar con su progresión en esta temporada e intentarán regresar con un resultado positivo.

También a la mañana, 12.00, pero en el polideportivo de Urnieta, las cadetes del Urnieta Kamox Precision Machining disputarán un derbi frente al Leizaran Txuria. Las de UKE, a pesar de no estar realizando una buena temporada, pelearán por conseguir una nueva victoria.

A las 18.30 horas será el turno para las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados, que volverán a jugar como locales y recibirán la visita del Neurri Elgoibar. Las de UKE quieren continuar al frente de la clasificación de su grupo en el trofeo Federación, siendo la victoria de vital importancia para conseguir el objetivo.

Por otro lado, tras varios fines de semanas inactivos, aunque han continuado los entrenamientos, este domingo volverá a ser el turno para una nueva Topaketa de los equipos de la escuela de balonmano de Urnieta. Los jóvenes urnietarras afrontan con gran ilusión esta nueva jornada en la que volverán a competir con las diferentes escuelas de Gipuzkoa.