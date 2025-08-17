Roba en un bar de Lasarte-Oria y se oculta de los ertzainas en un balcón, pero es delatado por un vecino

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada a un hombre que tras cometer un robo en un bar de Lasarte-Oria se ha refugiado en ... un balcón para no ser descubierto por los agentes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las cuatro y media de esta madrugada una llamada alertó a la Ertzaintza de la presencia de una persona, con una linterna, en el interior de un bar de Lasarte-Oria. Inmediatamente se desplazaron al lugar recursos adscritos a la Ertzain-etxea de Hernani que vieron como un hombre, completamente vestido de negro, saltaba por la parte trasera del local. Minutos después fue localizado escondido en el balcón de un inmueble cercano, gracias a una llamada telefónica avisando de su presencia.

Los agentes procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza, al constatar que tanto la puerta de acceso al local, como la caja registradora y la ventana por la que huyó, habían sido forzadas En el momento de su arresto portaba 800 euros. Se trata de un joven de 27 años con antecedentes por hechos similares. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.