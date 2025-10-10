Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goizalde Pildain, Julián Iborra, Agustín Valdivia y Lourdes Acevedo con los carteles de la I Marcha Inclusiva que tendrá lugar este sábado. Isaac Farré

Lasarte-Oria

La primera marcha 'Aniztasunean elkarrekin' recorrerá este sábado Lasarte-Oria

Esta iniciativa popular inclusiva de 6 kilómetros quiere fomentar la convivencia en la diversidad

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13

Comenta

La localidad acoge este sábado la primera edición de la Marcha Inclusiva 'Aniztasunean elkarrekin', una iniciativa impulsada desde el departamento de Deportes en colaboración ... con el club deportivo Upsala y la empresa Sport Madness, con el apoyo transversal de Servicios Sociales y de distintas asociaciones locales. Y lo hace con un gran éxito de participación, ya que como destacan desde el departamento de Deportes, «hemos completado el cupo de participantes y más de 200 personas tomarán parte hoy en la marcha. Vienen de distintas localidades y asociaciones, incluso llegará un autobús desde Vitoria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La primera marcha 'Aniztasunean elkarrekin' recorrerá este sábado Lasarte-Oria

La primera marcha &#039;Aniztasunean elkarrekin&#039; recorrerá este sábado Lasarte-Oria