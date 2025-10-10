La primera marcha 'Aniztasunean elkarrekin' recorrerá este sábado Lasarte-Oria

La localidad acoge este sábado la primera edición de la Marcha Inclusiva 'Aniztasunean elkarrekin', una iniciativa impulsada desde el departamento de Deportes en colaboración ... con el club deportivo Upsala y la empresa Sport Madness, con el apoyo transversal de Servicios Sociales y de distintas asociaciones locales. Y lo hace con un gran éxito de participación, ya que como destacan desde el departamento de Deportes, «hemos completado el cupo de participantes y más de 200 personas tomarán parte hoy en la marcha. Vienen de distintas localidades y asociaciones, incluso llegará un autobús desde Vitoria».

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Agustín Valdivia señaló que «esta jornada representa un paso concreto hacia una sociedad más inclusiva, donde todos los vecinos y vecinas se sientan parte activa de la vida en nuestro pueblo». Por su parte, la concejala de Deportes, Goizalde Pildain, subrayó que «la diversidad enriquece a la sociedad y la inclusión es una responsabilidad colectiva. El deporte es una herramienta transformadora que une, derriba barreras y genera empatía». Desde Upsala, su representante Julián Iborra ha sido el encargado de diseñar el recorrido y será el guía de la ruta. Además, voluntariado del club colaborará en la organización y acompañamiento de las personas participantes durante toda la jornada.

La salida será a las 09.30 horas, desde Okendo y los participantes completarán el recorrido de 6 kilómetros por espacios naturales del municipio. Habrá un punto de avituallamiento intermedio en el que se podrá descansar y, si se desea, recortar el trayecto. Para las 11.30 horas se prevé la llegada de los primeros participantes y habrá lunch para recuperar fuerzas. Para amenizar esta iniciativa, sobre las 12.30 horas, tendrá lugar el concierto de Los Diversos, un proyecto musical inclusivo que demuestra cómo la música es un lenguaje universal que conecta más allá de las diferencias. La banda, que actuó en el Jazzaldia 2025 de San Sebastián, aporta frescura, energía y un mensaje de integración. Sobre las 13.15 horas, cierre de esta I Marcha Inclusiva a cargo de Jalgune, que interpretará la canción 'Pausoka-Pausoka'.

Los organizadores esperan que sea una gran primera edición y que tanto los que se hayan inscrito como los que no, también se acerquen a Okendo a disfrutar de los actos programados para la ocasión. «Es una jornada que nace desde el convencimiento de que la diversidad nos enriquece como sociedad y de que, a través del deporte, podemos dar pasos firmes hacia una comunidad más justa e inclusiva», concluían desde el Ayuntamiento.