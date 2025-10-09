Okendo plaza acoge los actos centrales de la Semana Cultural de Semblante

Lasarte-Oria se prepara para disfrutar de una nueva edición de la Semana Cultural organizada por el Centro Cultural Semblante Andaluz, que este año ... celebra su vigésimosegunda edición.

Los primeros actos se celebraron este viernes con la conferencia en la sede social de la escritora Txani Rodríguez, bajo el título 'La Andalucía evocada'. Tras la charla, tuvo lugar el tradicional vino de honor al que acudieron representantes municipales, encabezados por el alcalde Agustín Valdivia, así como socios y demás invitados..

Pero la Semana Cultural celebrará desde este viernes y hasta el domingo los actos centrales en los que se combinará música, danza, gastronomía y diversión para todas las edades.

Esta jornada, la actividad se trasladará a la carpa instalada en la plaza Okendo, que ofrecerá bebidas, pintxos y raciones durante todo el fin de semana. La apertura de la misma será a las 18.00 horas, con un pintxo-pote popular y los conciertos de rock de The Noise Makers, a las 20.00 horas, y de Arka, a las 23.00 horas, que presentará su nuevo disco.

Intenso fin de semana

El sábado será un día familiar con hinchables y juegos de madera de 11.00 a 14.00 horas. También habrá talleres infantiles, minidisco y concurso de dibujo, a partir de las 11.30 horas. Sobre las 12.30 horas, ambiente festivo con los cabezudos de Lozet y la txaranga Oaintxe In Deu. No faltará la tradicional comida popular de marmitako, a partir de las 14.30 horas.

Ya por la tarde, se celebrarán concursos de tiro al bote, toka y rana a partir de las 16.00 horas. Habrá de 17.00 a 20.00 horas, hinchables y juegos de madera para niños en la plaza Okendo, seguidos de baile popular, a las cinco. Las actuaciones arrancarán a las 19.00 horas con la master class de rumba flamenca a cargo de Amaya González Caballero y la actuación, a las 20.00 horas, del dúo Flamenco y Son. Finalizará el sábado con la actuación del grupo rumbero La calle del Remolino, a las 23.00 horas.

El domingo, última jornada del programa, volverán los juegos infantiles y las actividades familiares, la paella popular y la entrega de premios de los concursos. El broche final lo pondrán los grupos de baile de Semblante Andaluz, es decir, Duende, Al Alba, Azahar, Azabache y Akelarre Flamenca, habrá una master class de Fit Gipsy Dance con Lourdes Motiño y la actuación del coro Semblante Rociero, antes del acto de clausura oficial a las 21.00.

El Ayuntamiento, a través del área de Cultura, colabora un año más en esta cita consolidada dentro del calendario cultural local, que celebra la convivencia, la diversidad y las raíces andaluzas.