12 horas de programación para disfrutar este sábado de las Euskal Jaiak de Lasarte-Oria Las actividades arrancarán a las diez de la mañana y finalizarán con el concierto nocturno de Gozategi

María Cortés Lunes, 13 de octubre 2025, 14:58

Con el objetivo de recuperar las Euskal Jaiak de Lasarte-Oria, el Ayuntamiento, junto a Ttakun kultur elkartea y otros agentes sociales, ha diseñado la programación de la que podrán disfrutar este sábado, 18 de octubre, los lasarteoriatarras, así como el resto de personas que se acerquen por la localidad. En la comparecencia, además del alcalde Agustín Valdivia, han participado la concejal de Euskera Estitxu Alkorta, y en representación de Ttakun Kultur Elkartea, Arkaitz Illarramendi.

Aunque la presentación de este evento se realizó el pasado mes de julio, como ha señalado el alcalde Agustín Valdivia, «hemos querido presentar el programa completo y afianzar la celebración y convertirla en una cita de referencia en la agenda de los vecinos. Para ello, la colaboración y la participación de los agentes locales ha sido imprescindible». En este sentido, Valdivia se ha mostrado satisfecho con el resultado, ya que la implicación ha sido notable por parte de muchos colectivos del municipio: Lasarte-Oriako Txistulari Taldea, Pontxo eta Tomax (txalapartaris), Xumela, Intza Pilota Elkartea, el levantador de piedras Telleria, los centros escolares Landaberri y Sasoeta, Ostadar SKT, el grupo de gigantes y toros de fuego, Tirrika Tarraka, la escuela de bertsolaris Earra, el grupo de danzas Erketz EDT, el grupo de plaza-dantza y la txaranga Oaintxe in deu!, entre otros.

Se han presentado 16 actividades dentro del programa, donde no faltará la música, deporte rural, danza, monólogo, comida popular, comparsa de gigantes… en una oferta variada pensada para todos los públicos. Según ha señalado Estitxu Alkorta, concejala de Euskera, «hemos preparado una programación dirigida a públicos diversos y de diferentes edades, porque queremos fomentar la participación. Animamos a la ciudadanía a sumarse a las actividades… y si es vestida de baserritarra, ¡mucho mejor!». Han subrayado los responsables que se trata de una jornada atractiva de 12 horas ininterrumpidas de actividad.

En palabras de Alkorta, «los agentes del municipio aportarán personalidad a la Euskal Jaia. Además, contaremos con propuestas como la feria Dinaguren en Okendo. Habrá más de una veintena de puestos de mujeres creadoras y productoras de Euskal Herria y locales; la exhibición de levantamiento de piedra con la participación del Okerra harria; el monólogo de Mikel Bermejo y el concierto de Gozategi que pondrá el broche final a la jornada».

Impulso al euskera y la cultura vasca

La Euskal Jaia no quiere quedarse en una simple jornada festiva. También persigue impulsar la identidad vasca, la cultura y, muy especialmente, el uso del euskera. En ese contexto se sitúa el acto de reconocimiento a los agentes locales que trabajan a favor del euskera, que tendrá lugar a partir de las 14.00 en la plaza Okendo. En esa línea, durante la Euskal Jaia se animará a la ciudadanía a recuperar los pins de Ahobizi y Belarriprest. Se repartirán gratuitamente en la mesa que se instalará en la feria junto a los productos de merchandising con la imagen de la Euskal Jaia.