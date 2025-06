Fuego y magia en la hoguera de San Juan

María Cortés Lasarte-Oria Lunes, 23 de junio 2025, 23:29 Comenta Compartir

La localidad, junto a muchas otras, celebró la especial noche de la víspera de San Juan. Como no podía ser de otra manera, la ... hoguera situada en la plaza Andatza concentró a numerosos lasarteoriatarras que no quisieron perderse la oportunidad de inaugurar al verano con este tradicional evento en el que muchos aprovecharon para tirar a la hoguera no solo libros y apuntes, «sino simbólicamente todo lo malo que me ha pasado estos últimos meses», explicaba uno de los vecinos que esperaba en la plaza.

Pero antes, los miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde Agustín Valdivia, y dantzaris de Erketz EDT se reunieron en la entrada del antiguo Ayuntamiento para partir en dirección a la plaza Andatza. Una vez allí bailaron el Zortziko de San Juan y la Soka Dantza, además de otras piezas, mientras que los miembros de Alboka Abesbatza y la orquesta Zero Sette pusieron la música hasta la hora del encendido de la hoguera. Actos en Biyak Bat Aunque todavía faltan unos días para el comienzo de las esperadas fiestas de San Pedro, los socios del hogar del jubilado Biyak Bat están realizando diversas actividades estos días. De hecho, este martes, a partir de las 10.30 horas, habrá exhibición de gimnasia en el polideportivo municipal Maialen Chourraut. Y mañana por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el acto de entrega de los premios de los juegos disputados en el hogar del jubilado Biyak Bat.

