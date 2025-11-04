Dulce chocolatada popular de Aterpea en Okendo plaza

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Miembros de Aterpea cerraron con una chocolatada popular la Fiesta de Otoño. En los bajos de Okendo plaza prepararon y repartieron la bebida caliente que acompañaron con los tradicionales bizcochos. Numerosos vecinos, de todas las edades, se acercaron por allí para disfrutar del dulce. Con esta actividad, Aterpea puso el broche final a una campaña en la que además de repartir 1.500 euros en vales de compra entre quienes realizaron sus compras en comercios adheridos, también organizaron diversos actos como talleres, exhibición de baile o conciertos hace dos sábados.