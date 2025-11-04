Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte

Dulce chocolatada popular de Aterpea en Okendo plaza

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

Miembros de Aterpea cerraron con una chocolatada popular la Fiesta de Otoño. En los bajos de Okendo plaza prepararon y repartieron la bebida caliente que acompañaron con los tradicionales bizcochos. Numerosos vecinos, de todas las edades, se acercaron por allí para disfrutar del dulce. Con esta actividad, Aterpea puso el broche final a una campaña en la que además de repartir 1.500 euros en vales de compra entre quienes realizaron sus compras en comercios adheridos, también organizaron diversos actos como talleres, exhibición de baile o conciertos hace dos sábados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dulce chocolatada popular de Aterpea en Okendo plaza

Dulce chocolatada popular de Aterpea en Okendo plaza