Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuación de The Noise Makers, ambiente en la carpa y juegos e hinchables en la zona de Okendo. FOTOS ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Comida popular y varias actuaciones para poner fin a los actos de la Semana Cultural de Semblante

La asociación andaluza de Lasarte-Oria tiene preparada para este domingo una jornada con actividades durante todo el día en Okendo plaza

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Socios y simpatizantes de Semblante Andaluz han pasado de la sede de Atsobakar a Okendo plaza estos días para disfrutar de los actos centrales ... de la Semana Cultural de dicha asociación andaluza. La carpa ubicada en la plaza junto al ayuntamiento está siendo el epicentro de la programación, donde se pudo disfrutar de la apertura de la misma con un pintxo-pote popular o los conciertos de rock de The Noise Makers y de Arka, que presentó su nuevo disco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comida popular y varias actuaciones para poner fin a los actos de la Semana Cultural de Semblante

Comida popular y varias actuaciones para poner fin a los actos de la Semana Cultural de Semblante