Comida popular y varias actuaciones para poner fin a los actos de la Semana Cultural de Semblante

Socios y simpatizantes de Semblante Andaluz han pasado de la sede de Atsobakar a Okendo plaza estos días para disfrutar de los actos centrales ... de la Semana Cultural de dicha asociación andaluza. La carpa ubicada en la plaza junto al ayuntamiento está siendo el epicentro de la programación, donde se pudo disfrutar de la apertura de la misma con un pintxo-pote popular o los conciertos de rock de The Noise Makers y de Arka, que presentó su nuevo disco.

Newsletter

El fin de semana está dando para mucho más y este sábado disfrutaron de una jornada de lo más familiar con hinchables, juegos, talleres, concurso de dibujo y hasta una minidisco. El ambiente festivo no faltó con los cabezudos de Lozet y la txaranga Oaintxe In Deu, así como la comida popular de marmitako. Las actuaciones fueron parte de la programación también como la del dúo Flamenco y Son o el grupo rumbero La calle del Remolino.

Últimos actos

La Semana Cultural de Semblante Andaluz finaliza este domingo, pero antes lo hará con actividades durante todo el día. Por la mañana, a las 11.00 horas, apertura de la carpa con música. A las 12.30 horas, finales y entrega de premios de los concursos de toka, rana y bote. Al mediodía, la comida popular será a base de paella.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, habrá actuación de baile de los grupos de baile de Semblante Andaluz como Duende, Al Alba, Azahar, Azabache y Akelarre Flamenca. A las 18.30 horas habrá una master class de Fit Gipsy Dance con Lourdes Motiño y la actuación del coro Semblante Rociero, a las 19.30 horas.

Sobre las 21.00 horas de la noche tendrá lugar la clausura oficial de la edición de este año de la Semana Cultural de Semblante Andaluz.