Zelabide toma el relevo a Lizeaga en la organización de fiestas en los barrios

Las fiestas en los barrios no paran y a las de Lizeaga este próximo fin de semana les toma el relevo la zona de ... Zelabide, de las calles Antziola y Gabriel Zelaia. Lo hace, además, con un programa repleto de actividades entre la tarde del viernes y el mediodía del domingo que, a poco que la climatología acompañe, contará nuevamente con muchas personas siguiendo los festejos organizados en una zona cercana al centro de la localidad.

Lo cierto es que ya el viernes va a llegar con bastante actividad. A las 18.00 horas será el txupinazo y la Holi Fest en la plaza Gabriel Zelaia, para pasar luego a disfrutar del espectáculo de la danza del vientre. Sobre las 18.45 saldrá la txaranga Jaixkipe y los cabezudos, llegando a la siempre atractiva degustación de sardinas desde las 19.30 horas.

Pero es que el viernes habrá más, con baile para niños a las 20.00 y fiesta remember entre las 23.00 y 2.30 de la madrugada en la plaza Gabriel Zelaia. El toro de fuego lo sacarán a las 23.30 horas.

Sábado

Decir que el sábado será especialmente intenso en Zelabide es quedarse corto. Hasta 18 festejos tendrán lugar durante todo el día. Dará comienzo a las 10.00 con la diana, para seguir luego con pruebas de obstáculos para niños de la mano del gimnasio Denontzat. Entre las citas de la mañana del sábado estarán los juegos para adultos, herri kirolak, cañón de espuma y sesión de bertsos. Tras la paella popular del mediodía habrá espacio para hinchables, campeonato de toka, aerorumba, futbolín humano, chocolatada, bingo, baile para niños, cena en la txozna, toro de fuego, música para todas las edades y traca de fuegos.

El domingo será ya más tranquilo, comenzando a las 12.00 horas con un campeonato de tortillas de patata, empezando a la misma hora la siempre exitosa degustación de sidras. El cierre de las fiestas de Zelabide se vivirá sobre las dos de la tarde.