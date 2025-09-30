Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Zelabide toma el relevo a Lizeaga en la organización de fiestas en los barrios

Se desarrollarán entre la tarde del viernes y el mediodía del domingo, con un programa con un enorme número de actividades

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

Las fiestas en los barrios no paran y a las de Lizeaga este próximo fin de semana les toma el relevo la zona de ... Zelabide, de las calles Antziola y Gabriel Zelaia. Lo hace, además, con un programa repleto de actividades entre la tarde del viernes y el mediodía del domingo que, a poco que la climatología acompañe, contará nuevamente con muchas personas siguiendo los festejos organizados en una zona cercana al centro de la localidad.

