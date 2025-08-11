Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viviendas en Hernani, localidad guipuzcoana que será declarada zona tensionada. Lobo Altuna

Vivienda acepta el plan de Hernani e inicia el proceso para declararlo zona tensionada

La localidad se sumará en los próximos meses a Errenteria, Lasarte-Oria, Donostia, Irun y Zumaia como municipios con límites al alquiler

Miguel Ángel Mata
Juan F. Manjarrés

Miguel Ángel Mata y Juan F. Manjarrés

San Sebastián | Hernani

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:45

El Gobierno Vasco ha aceptado finalmente el plan de acción elaborado por el Ayuntamiento de Hernani en materia de vivienda y, en consecuencia, da inicio ... al procedimiento administrativo para declarar al municipio zona tensionada. Así ha quedado confirmado este lunes con una resolución del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) que supone el pistoletazo de salida a un proceso por el que será primero el Gobierno Vasco el que avale la conveniencia de que la localidad reciba esa consideración durante tres años para que, posteriormente, sea el Ministerio de Vivienda el que la confirme. De ese modo, en el municipio entrarán en vigor dentro de unos meses las limitaciones de precios al alquiler y las protecciones adicionales para los inquilinos que la ley establece para las zonas tensionadas.

