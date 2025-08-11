Vivienda acepta el plan de Hernani e inicia el proceso para declararlo zona tensionada

El Gobierno Vasco ha aceptado finalmente el plan de acción elaborado por el Ayuntamiento de Hernani en materia de vivienda y, en consecuencia, da inicio ... al procedimiento administrativo para declarar al municipio zona tensionada. Así ha quedado confirmado este lunes con una resolución del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) que supone el pistoletazo de salida a un proceso por el que será primero el Gobierno Vasco el que avale la conveniencia de que la localidad reciba esa consideración durante tres años para que, posteriormente, sea el Ministerio de Vivienda el que la confirme. De ese modo, en el municipio entrarán en vigor dentro de unos meses las limitaciones de precios al alquiler y las protecciones adicionales para los inquilinos que la ley establece para las zonas tensionadas.

En Gipuzkoa son ya oficialmente municipios tensionados Errenteria, Zumaia, Irun, Lasarte-Oria y San Sebastián. Y además de Hernani, están en proceso Astigarraga, Usurbil, Lezo y Zestoa.

Hernani había solicitado al Gobierno Vasco ser declarado zona tensionada «con el objetivo de regular y mantener los precios de mercado» del alquiler, pero Vivienda reclamó al Ayuntamiento algunas mejoras y concreciones en el plan de acción que debe acompañar toda solicitud, y que debe establecer medidas concretas que demuestren la corresponsabilidad de los gobiernos municipales en esa tarea.

VPO en La Florida

Entre la información ampliada destaca por ejemplo cesiones de suelo o la propuesta de levantar viviendas de protección oficial (VPO) y tasadas en cinco parcelas del barrio de La Florida.

Hernani cumple una de las dos condiciones que se requieren para optar a ser declarado zona tensionada. La que exige que la carga media de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto familiar medio, más los gastos y suministros básicos, supere el 30%de los ingresos o la renta media de la zona. En el caso de Hernani, los arrendatarios destinan una media del 30,5% de sus ingresos a los gastos de vivienda.

No cumple el segundo requisito (con uno es suficiente), que establece que el precio de compra o alquiler de los pisos haya subido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC en Euskadi.

Aún y todo, el equipo de gobierno que dirige Xabier Lertxundi entiende más que justificada la adopción de medidas excepcionales para tratar de frenar la escalada de precios de la vivienda en la localidad que, como otras de Donostialdea, sufre la presión que ejerce San Sebastián, de donde muchas personas y familias salen hacia localidades vecinas al no poder hacer frente a un alquiler en la capital, lo que impulsa al alza la demanda en estos municipios próximos y, con ello, los precios inmobiliarios.

«Poca vivienda protegida»

En el análisis de su situación para poder pedir la declaración de zona tensionada, Hernani entiende que es uno de los municipios más afectados por la presión que ejerce Donostia. «En Etxebide existe una gran demanda de vivienda en Hernani, mayor que en cualquier otra localidad de Donostialdea exceptuando Astigarraga», expone. Pero a diferencia de su vecina, alega que los programas de vivienda pública del Gobierno Vasco «han tenido una escasa capacidad en Hernani, donde solo el 8,3% del parque de viviendas está protegido».

En este escenario «el 88,7% del total de compraventas realizadas entre 2004 y 2023 han sido de pisos en el mercado libre».

Respecto a la población, insiste en que el 'efecto Donostia' ha hecho que la población de Hernani haya aumentado un 9,3% entre 2000 y 2024 , pasando de 18.698 a 20.429 habitantes. Y advierte de que la tendencia «continuará». La previsión es que «en los próximos 15 años la población de Hernani aumente en torno al 5,5%».