Imagen de los Reyes Magos en los arkupes de la Casa Consistorial de Hernani. Juanfer

Último intento en Hernani de salvar la Cabalgata de Reyes Magos: «Necesitamos manos, ideas y energía»

Se ha creado una comisión específica para su organización en la tarde del 5 de enero

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:24

Aunque todo parecía indicar que Hernani no contaría con Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero de 2026, ahora se abre un atisbo de esperanza, ya que un esfuerzo de última hora ha permitido la organización de una comisión específica gracias a la implicación de un grupo de voluntarios. Se está trabajando para que la Cabalgata no deje de celebrarse y este jueves se ha organizado una nueva reunión a las seis de la tarde en la casa de cultura Biteri.

Este mismo lunes tuvo lugar una primera reunión ante la noticia de que el colectivo organizador en los últimos años de esta cita tan especial para los niños daba un paso al lado y no se responsabilizaba ya de su organización. En la reunión celebrada en Biteri apareció un grupo de voluntarios, lo que ha llevado a la formación de una comisión de la Cabalgata de Reyes en Hernani, aunque manifiestan que es necesaria la ayuda de todo aquel que quiera apostar por el desarrollo del recorrido de los magos de Oriente por las calles de la localidad.

«La Cabalgata necesita manos, ideas y energía, por lo que todo aquel que quiera ayudar será muy bienvenido», afirman desde la nueva comisión. Para ello podrán acudir a la reunión del jueves a las 18.00 en Biteri.

