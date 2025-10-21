Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años

Hernani no contará con Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero, por primera vez en el último cuarto de siglo. Lo ... han confirmado desde la asociación de comerciantes y hosteleros de Hernani, Berriak, por medio de una escueta nota de prensa y, con ello, no habrá posibilidad en esta ocasión de que los menores del municipio disfruten con el desfile de los tres magos de Oriente por las calles de Hernani.

«Durante los últimos 24 años, la Cabalgata ha sido posible gracias al compromiso, la ilusión y el esfuerzo de un grupo de personas voluntarias de Hernani. Este grupo, con el respaldo de Berriak, ha hecho realidad un evento muy esperado por la ciudadanía, llenando de magia las calles cada 5 de enero», afirman desde el colectivo de comerciantes y hosteleros.

Tras más de dos décadas de dedicación estas personas voluntarias han decidido «poner fin a esta etapa». Desde Berriak quieren «reconocer y agradecer públicamente su trabajo desinteresado y su enorme entrega a la vida cultural y social de Hernani». Desde la asociación consideran que su esfuerzo ha sido «fundamental para que muchas niñas y niños hayan podido vivir con emoción la llegada de los Reyes Magos a Hernani».

Berriak se muestra «consciente» de la importancia que esta tradición tiene en el municipio «pero en las condiciones actuales no es posible continuar con ella». Por todo ello, la asociación de comerciantes Berriak informa de que «este año no se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes en Hernani».

Hay que recordar que hace más de dos décadas ya se dio el caso de la no celebración de la Cabalgata de Reyes en Hernani, cuando el grupo anterior decidió dejar de organizarla y antes de que el colectivo dinamizado desde Berriak cogiera las riendas de su desarrollo en el municipio.