Los Reyes Magos recibiendo niños en los arkupes del Ayuntamento. Juanfer
Hernani

Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años

El grupo de voluntarios, que ha contado siempre con el respaldo de Berriak, no volverá a organizar el tradicional desfile navideño del próximo 5 de enero

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 21 de octubre 2025, 09:39

Comenta

Hernani no contará con Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero, por primera vez en el último cuarto de siglo. Lo ... han confirmado desde la asociación de comerciantes y hosteleros de Hernani, Berriak, por medio de una escueta nota de prensa y, con ello, no habrá posibilidad en esta ocasión de que los menores del municipio disfruten con el desfile de los tres magos de Oriente por las calles de Hernani.

