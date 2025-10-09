Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El concejal delegado de Cultura, Aitor Huizi, con grupos participantes en el festival.

Hernani

La Txama, Plan-B y el 5º con Tenedor, en el primer Musikatea Fest

El festival se celebrará el día 18 de octubre en Atsegindegi

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:39

Comenta

La primera edición de Musikatea Fest tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Atsegindegi, organizada por la asociación de grupos musicales de Hernani, Musikatea, con la colaboración del Ayuntamiento de Hernani.

Sobre el escenario se podrá disfrutar de los grupos hernaniarras El 5º con Tenedor y Plan-B y con los ritmos mexicanos de La Txama.

Musikatea Fest comenzará a las 19.00 horas y durará hasta la 1.00. Habrá barra y merchandising en la plaza cubierta de Atsegindegi.

