Hernani

El sorteo de 61 viviendas de Florida08 será hoy a las 12.00 horas

El Diario Vasco

HERNANI.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

El Ayuntamiento de Hernani ha publicado la lista definitiva de aspirantes a optar a una de las viviendas de precio concertado de la zona Florida08. Junto a ello, se han publicado los números correspondientes para cada persona candidata al sorteo, que tiene lugar hoy martes.

De carácter público para la adjudicación de las viviendas de precio concertado de Florida08, se realizará en el polideportivo municipal a las 12.00 horas. Se hará ante notario y puede asistir cualquier persona interesada. El sorteo se centra en las primeras 61 viviendas a entregar en una zona de desarrollo residencial vital en Hernani como son los terrenos en los que en su día estuvo asentada la empresa AMR. La lista para el sorteo está formada por un total de 524 solicitudes.

