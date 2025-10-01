Sale adelante con el apoyo de EH Bildu, PNV y PSE-EE

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

El punto para la aprobación del convenio a firmar entre el Ayuntamiento y Ekotrade para el desarrollo de la planta de tratamiento de residuos y valorización en Jauregi generó un intenso debate en el desarrollo de la sesión plenaria del martes. Fue el gran protagonista de la reunión y tras la discusión el asunto se sometió a votación. Finalmente el punto salió adelante con el apoyo de EH Bildu, EAJ/PNV y PSE-EE, posicionándose en contra solo el grupo municipal de Elkarrekin/Podemos. El alcalde, Xabier Lertxundi, dejó claro que el paso dado es un punto de partida para un desarrollo a largo plazo.