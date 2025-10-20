Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

La regularización dentro de la Ley de Extranjería, en una charla hoy en KPF

J. F. M.

HERNANI.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Kulturarteko Plaza Feminista ofrece a la ciudadanía la oportunidad de tratar sobre muchos y muy interesantes temas durante este mes. Hoy martes, a las 18.00 horas, Elena Stati, abogada de Sos Arrazakeria Gipuzkoa, informará sobre la regularización dentro de la Ley de Extranjería (en castellano).

Para mañana, 22 de octubre (17.30 horas), el Ayuntamiento ha organizado una sesión participativa abierta. El año pasado se llevó a cabo un diagnóstico sobre las pedagogías feministas y la sesión '¿Por qué necesitamos pedagogías feministas?' pretende completarlo con la participación de la ciudadanía y los agentes del municipio. Además de ello, la próxima charla está organizada dentro del programa de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres. La historiadora alavesa Isabel Mellén hablará sobre 'Sexo en el Románico' el jueves, día 23 (17.00-19.30).

También en octubre comienza la nueva edición de 'Reflexiones y Debates Feministas'. Este año Iratxe Retolaza dirige tres sesiones sobre literatura vasca y el tratamiento de la vejez en ella.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  10. 10 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La regularización dentro de la Ley de Extranjería, en una charla hoy en KPF