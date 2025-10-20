La regularización dentro de la Ley de Extranjería, en una charla hoy en KPF

Kulturarteko Plaza Feminista ofrece a la ciudadanía la oportunidad de tratar sobre muchos y muy interesantes temas durante este mes. Hoy martes, a las 18.00 horas, Elena Stati, abogada de Sos Arrazakeria Gipuzkoa, informará sobre la regularización dentro de la Ley de Extranjería (en castellano).

Para mañana, 22 de octubre (17.30 horas), el Ayuntamiento ha organizado una sesión participativa abierta. El año pasado se llevó a cabo un diagnóstico sobre las pedagogías feministas y la sesión '¿Por qué necesitamos pedagogías feministas?' pretende completarlo con la participación de la ciudadanía y los agentes del municipio. Además de ello, la próxima charla está organizada dentro del programa de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres. La historiadora alavesa Isabel Mellén hablará sobre 'Sexo en el Románico' el jueves, día 23 (17.00-19.30).

También en octubre comienza la nueva edición de 'Reflexiones y Debates Feministas'. Este año Iratxe Retolaza dirige tres sesiones sobre literatura vasca y el tratamiento de la vejez en ella.