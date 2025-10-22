Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los Magos de Oriente y algunos pajes sobre la carroza en la Cabalgata de Hernani que tuvo lugar en enero de 2023. JUANFER
Hernani

El PSE pide al gobierno municipal que organice la Cabalgata de Reyes Magos de Hernani

Los socialistas lamentan «profundamente» que Hernani se quede sin desfile tras 25 años de celebración ininterrumpida

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:23

Comenta

El PSE-EE de Hernani ha solicitado al gobierno municipal de EH Bildu que asuma el liderazgo y la responsabilidad y organice la Cabalgata de los Reyes Magos ... para evitar que se pierda esta tradición navideña en el municipio. El portavoz socialista, Ricardo Crespo, ha realizado esta petición tras conocerse que el grupo de voluntarios que organizaba el desfile, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak, haya decidido poner fin a esta etapa.

