Los hernaniarras, mayores de 65 años, acudirán hoy a Chillida Leku para disfrutar de una visita al museo organizada por el Ayuntamiento. MARÍA

Hernani

Los mayores de 65 años disfrutarán hoy de una visita a Chillida Leku

En la última actividad programada de este mes de agosto, los hernaniarras acudirán esta mañana al museo

María Cortés

María Cortés

Hernani

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

Los mayores hernaniarras continúan disfrutando de algunas actividades dirigidas especialmente a ellos este verano. Dentro del programa especial de agosto, hoy finalizarán las actividades ... puestas en marcha por el departamento de Mayores del Ayuntamiento de Hernani. Este último miércoles del mes se realizará una salida al museo Chillida Leku. En este caso, las plazas eran limitadas, por lo que los interesados debían inscribirse previamente.

