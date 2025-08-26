Los mayores de 65 años disfrutarán hoy de una visita a Chillida Leku

Los mayores hernaniarras continúan disfrutando de algunas actividades dirigidas especialmente a ellos este verano. Dentro del programa especial de agosto, hoy finalizarán las actividades ... puestas en marcha por el departamento de Mayores del Ayuntamiento de Hernani. Este último miércoles del mes se realizará una salida al museo Chillida Leku. En este caso, las plazas eran limitadas, por lo que los interesados debían inscribirse previamente.

La visita de hoy al museo pondrá el broche final al programa de actividades de esta época estival. Tanto en el mes de julio como en agosto, todos los miércoles, los mayores de 65 años de Hernani han tenido la oportunidad de apuntarse a las actividades organizadas para ellos. Tuvieron la ocasión de conocer los árboles y plantas del municipio en una bonita salida, realizaron sesiones musicales, jugaron al bingo, no faltaron los juegos de calle y de mesa, tomaron parte en una entretenida sesión de cine y pudieron trabajar el bienestar físico en colaboración con el departamento de Actividad Física y Deporte municipal en Atsegindegi.

Este año, ya que durante los meses de verano la oferta de actividades y ocio suele descender en el municipio, el Consistorio hernaniarra ha querido apostar por los mayores y darles la oportunidad de, sin moverse de Hernani, poder realizar con otras personas de su edad actividades variadas con las que estar en activo tanto física como mentalmente. Ha sido una manera de dar continuidad a una iniciativa ya muy arraigada en el municipio entre los mayores como es la de Ttipi-Ttapa, con la que todos los miércoles durante el curso realizan salida a andar en compañía por el municipio.