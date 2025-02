81 jóvenes con consumos adictivos, atendidos por el programa Arrimu desde 2022: «Mi madre dio la voz de alarma»

Juan F. Manjarrés Hernani Jueves, 27 de febrero 2025, 14:09 Comenta Compartir

Gusti es un joven de 19 años que hace un mes, obligado por su madre, tuvo que comenzar a participar en el programa Arrimu que ... desarrolla la Fundación Izan en el edificio de Proyecto Hombre ubicado en Hernani. «Llegué con un problema por la dependencia de las drogas y mi madre fue la que dio la voz de alarma. Me dijo que esto no podía seguir así. No sé cómo lo encontró, pero me trajo aquí y ahora le estoy agradecido». Es uno de los 81 jóvenes que desde finales de 2022 han participado en el programa terapéutico Arrimu, que atiende a jóvenes con consumos activos y trastornos mentales.

El programa Arrimu de Proyecto Hombre Gipuzkoa se ha consolidado como un recurso clave en la atención a jóvenes de entre 18 y 25 años con consumos activos de sustancias y trastornos mentales. Desde su creación en diciembre de 2022, ha proporcionado un espacio terapéutico en el centro de día y en la atención ambulatoria de Proyecto Hombre en Hernani. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha financiado íntegramente el programa con 89.177 euros anuales, lo que ha permitido afianzar su labor y la atención a estos jóvenes de adolescencia tardía. Además, el programa ha ofrecido un apoyo fundamental a sus familias, involucrándolas activamente en el proceso de rehabilitación y reconociendo su papel esencial en la recuperación de sus hijos. Las personas atendidas son jóvenes, con una edad media de 22,2 años, que enfrentan diversas problemáticas como delincuencia, abandono académico y laboral, trastornos de salud mental, conductas sexuales de riesgo, consumo de sustancias y dificultades en el control de impulsos y la gestión de la violencia. La mayoría de estos jóvenes, 71, son hombres, mientras que 9 son mujeres. El objetivo principal del programa ha sido el de facilitar la rehabilitación y reinserción social de estos jóvenes, brindando herramientas y apoyo tanto a estas personas como a sus familias. Hay que citar que estas han atravesado situaciones de gran desbordamiento emocional, dificultades para establecer límites y resistencia a reflexionar sobre su propio rol en la dinámica familiar. Entre los familiares atendidos, 35 son mujeres y 25 hombres, incluyendo madres, padres, hermanos, parejas, abuelos, educadores y otras personas responsables. «Al principio vine con mucha presión de la ama, pero le hice caso y ahora le tengo que dar las gracias por el paso que dio», enfatiza un Gusti que, aunque reconoce que lleva apenas un mes participando en el programa, indica que «notamos ya avances, sobre todo en el tipo de relaciones que tenemos en casa, nos entendemos más y mejor». Hay que recordar que el programa Arrimu permite que los jóvenes continúen residiendo en sus domicilios habituales, con un horario máximo de estancia en las instalaciones de Proyecto Hombre de 9.00 a 17.30 horas. «Solemos hacer a veces también salidas, como ir al monte o, por ejemplo, este miércoles hemos un partido de fútbol. La verdad que resulta entretenido y lo pasamos bien» añade el joven, que subraya que lo más positivo es «el gran cambio que hemos dando tanto yo como mis padres». Encuentran un espacio en el que se sienten comprendidos, ya que «sientes que hay gente pasando por algo parecido a lo que tú vives, te entienden y te hacen sentirte bien», por lo que no duda en recomendar a los que están en una situación complicada «que vengan». Izaskun Sasieta dirige Arrimu. Afirma que no se trata de un programa «habitual » de Proyecto Hombre, que suponen abstinencia total de los participantes. «En este caso es un programa ambulatorio, vienen a citas terapéuticas y familiares, pero tienen también la opción de quedarse y participar en las actividades de tiempo libre», destacando el trabajo que se hace con las familias, ya que «son muy necesarias». El programa ha recibido la visita tanto de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, como de la de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña. «Gipuzkoa es un territorio responsable, que colabora para ofrecer bienestar, oportunidades y futuro a todas las personas», ha señalado la diputada general. Según ha añadido, estas palabras adquieren un sentido aún «más pleno y profundo si cabe» cuando se habla de personas jóvenes. «Son el futuro de cualquier comunidad y, por lo tanto, las realidades, necesidades y dificultades que puedan afrontar las personas jóvenes son asunto del conjunto de la sociedad guipuzcoana», ha insistido. Entre estos desafíos se encuentran, según ha dicho, las adicciones a diferentes sustancias y la salud mental. «Como sociedad no podemos dar la espalda a estas realidades, a estas personas, a estas familias, que necesitan protección, cuidado, acompañamiento, esperanza, un camino que les ayude a mirar hacia adelante. Y a través de este servicio ejemplar ofrecemos una respuesta integral a jóvenes que deben afrontar realidades muy complejas », ha puesto en valor. Por ello, Mendoza ha reiterado el «compromiso absoluto» de la Diputación de Gipuzkoa a la hora de seguir reforzando y creando las herramientas necesarias para «preservar y desarrollar el bienestar integral» de todas las personas. «Seguiremos colaborando con la asociación Proyecto Hombre, entidad pionera con 40 años de experiencia y actividad en este campo, para seguir apostando por la dignidad, el bienestar y el futuro de las personas ante cualquier adicción», ha añadido.

