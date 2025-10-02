Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

El Hernani visita mañana Andoain tras ganar en casa al colista sin merecerlo

J. F. M.

hernani.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15

Comenta

El primer equipo de fútbol del Hernani ha comenzado muy bien la competición liguera. Después de tres jornadas marcha segundo en la tabla, con dos victorias y un empate. Este sábado se desplaza a Andoain para jugar ante el recién ascendido Euskalduna, en un partido que dará comienzo a las 17.00 en Ubitarte.

Los de Beñat Larrañaga llegan a este partido tras ganar en casa al Deusto, que es colista, por 2-0. Un resultado a todas luces engañoso ya que los hernaniarras no jugaron un buen partido e incluso se puede decir que no merecieron llevarse los tres puntos. El rival, que realizó una muy buena segunda parte, dio hasta tres postes, además de que el portero local Bengo fue uno de los jugadores más destacados del partido.

La suerte y la pareja formada arriba por Xixa y Xemark fue suficiente para hacerse con la victoria. En el primer gol el primero pasó al segundo para marcar con la izquierda y en el segundo alternaron los papeles.

