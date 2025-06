«La gente estuvo encerrada en los bares hasta que acabaron los altercados»

«Fue una situación aterradora». La joven hernaniarra Ainitze aún tiene el miedo en el cuerpo al relatar los incidentes que se han producido esta ... pasada madrugada en la Plaza de los Gudris, en pleno Casco Histórico del municipio durante la celebración de los Sanjuanes de Hernani. «Estábamos en la zona de las txosnas ayer, y cuando empezaron los altercados todos nos asustamos mucho. No nos esperábamos para nada que ocurriese algo así. Nos pilló por sorpresa», asegura a El Diario Vasco esta vecina del pueblo.

En el caso de Ainitze, varios de sus familiares disfrutaban también de la noche de San Juan, lo que elevó su tensión al no poder comunicarse con ellos. «Saber que tu familia está en el meollo y no poder localizarlos fue muy angustioso. La gente dentro de los bares y pubs no podía salir, les dejaron encerrados durante bastante tiempo, pero fuimos los que estábamos en las calles los que más lo sufrimos. Es una situación que me recordó más a la época de mis padres».

Otro joven hernaniarra, Xabier Urresti, cuenta que decidió acabar antes la fiesta por la magnitud de los incidentes. «No me enteré de cuándo empezó la movida. Hacia las cuatro de la mañana, en cuanto oí algo, me acerqué a mirar lo que ocurría y me dijeron que había enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la Ertzaintza, que estaba lanzando pelotazos. La gente estaba incomunicada por la falta de cobertura que había, y con la incertidumbre algunos decidimos irnos para casa».

Oihane Mungia, madre de un joven hernaniarra, admite que «no me ha sorprendido mucho. Son cosas a las que tristemente nos tienen acostumbrados frecuentemente en época de fiestas. Aunque es verdad que esta intervención de la Ertzaina ha sido muy impactante, y ha tenido una magnitud a la que no estamos acostumbrados».

María Jesús, otra vecina de Hernani, no presenció los altercados de esta pasada madrugada, pero opina que «la gente del pueblo más o menos la conocemos, y se comportan más o menos bien. Si vienen de otros pueblos de fuera es como cuando los ingleses van a Ibiza, 'no es mi pueblo y no lo respeto'. En la época de las sidrerías ocurre lo mismo. Me sorprende y no me gusta ver esto en mi pueblo».

Otros vecinos tenían claro esta mañana que la gente del pueblo se siente «amenazada» por estas situaciones, y que «manchan la imagen» de la festividad de sus localidades. Creen que la gente que acude de otras poblaciones es la que produce estos altercados. «Por la gente de fuera del pueblo al final no nos dejan disfrutar a los de aquí», relata Ane Rosco, otra vecina de Hernani.